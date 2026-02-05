Da uomo mercato a leader tecnico dell'attacco: perché Nkunku può essere un giocatore chiave del Milan in questa seconda parte di stagione

Nonostante fosse in un periodo di ripresa, Christopher Nkunku avrebbe potuto lasciare il Milan dopo appena sei mesi dal suo arrivo.
Alla fine, però, il mancato completamento dell’affare che ha portato Jean-Philippe Mateta in rossonero, unito alla sua volontà di restare in Italia, ha chiuso questa possibilità: Nkunku è quindi destinato a concludere la stagione all’ombra del Duomo.
Per lui, questa situazione potrebbe rivelarsi un vero “effetto farfalla” capace di dare una svolta alla sua avventura milanista, soprattutto considerando che è uno dei giocatori più tecnici a disposizione di Massimiliano Allegri.