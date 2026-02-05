Da uomo mercato a leader tecnico dell'attacco: perché Nkunku può essere un giocatore chiave del Milan in questa seconda parte di stagione

Parlare di Nkunku solo dal punto di vista realizzativo sarebbe però riduttivo, anche perché tre delle sue cinque reti in Serie A sono arrivate su rigore.

Il francese sta dimostrando maggiore fiducia nei propri mezzi tecnici e garantisce qualità sia nell’uno contro uno sia nella fase di possesso palla, prendendo spesso la decisione giusta per far proseguire l’azione rossonera.

Con Leao e Pulisic alle prese con forse la loro peggior fase milanese dal punto di vista fisico, Nkunku si conferma il vero leader tecnico della manovra offensiva del Milan.