Unpopular Opinion - Sperare nel ripescaggio dell'Italia ai Mondiali è ridicolo, rispecchia la situazione del nostro calcio

Tutta questa situazione dovrebbe farci riflettere ancor di più sulla situazione che sta attraversando il nostro calcio.

Invece che pensare a ricostruire, riprogrammare, rinnovare, ritrovare un'identità che non esiste più, pensiamo a un possibile ripescaggio per un Mondiale al quale meritatamente non partecipiamo.

Come se andare in America, a qualunque costo, possa risolvere i problemi che ci portiamo ormai dietro da oltre un decennio. "Eh ma almeno facciamo i Mondiali". E quindi? E dopo? Veramente vogliamo fare i Mondiali così? Per disgrazie altrui?

Piangiamo doverosamente le nostre, di disgrazie. Che fortunatamente sono solo sportive e sono quelle che non ci hanno permesso di staccare il biglietto per gli States.