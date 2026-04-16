La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - Sperare nel ripescaggio dell'Italia ai Mondiali è ridicolo, rispecchia la situazione del nostro calcio
"DAI CHE CI RIPESCANO", MA CI SIAMO RIDOTTI A QUESTO?
Non è la prima volta, francamente, che dopo una mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia si parla di possibile ripescaggio. Ormai è tradizione.
Cominciamo ad analizzare la situazione geopolitica dei paesi potenzialmente a rischio nella speranza che possano lasciarci il posto. Ed è davvero imbarazzante.
Adesso tocca all'Iran. Siamo lì a sperare che una nazionale di calcio regolarmente e meritatamente qualificata ai Mondiali possa rinunciarci per motivi totalmente sconnessi da quelli sportivi.
Siamo lì a sperare in un altro potenziale playoff con le altre nazionali non qualificate, con il rischio di venire eliminati anche da quello. Siamo lì ad attaccarci a qualcosa che non dipende da noi, perché in quello che dipendeva da noi abbiamo palesemente fallito. Ma che mentalità è?
- AFP
LO SPECCHIO DEL CALCIO ITALIANO
Tutta questa situazione dovrebbe farci riflettere ancor di più sulla situazione che sta attraversando il nostro calcio.
Invece che pensare a ricostruire, riprogrammare, rinnovare, ritrovare un'identità che non esiste più, pensiamo a un possibile ripescaggio per un Mondiale al quale meritatamente non partecipiamo.
Come se andare in America, a qualunque costo, possa risolvere i problemi che ci portiamo ormai dietro da oltre un decennio. "Eh ma almeno facciamo i Mondiali". E quindi? E dopo? Veramente vogliamo fare i Mondiali così? Per disgrazie altrui?
Piangiamo doverosamente le nostre, di disgrazie. Che fortunatamente sono solo sportive e sono quelle che non ci hanno permesso di staccare il biglietto per gli States.
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ANDIAMOCI DA ITALIA AI MONDIALI
Fa male a tutti non esserci, non siamo ipocriti. Fa male restare a guardare, aspettare altri quattro anni. Fa male l'ennesima delusione.
Ma penso anche che quando si sbatte più volte la testa sullo stesso problema, è perché bisogna risolverlo. E il ciclo negativo dell'Italia deve necessariamente riportare ad una rinascita, che non passa certo da un ripescaggio.
Forse anche andare ai Mondiali sul campo avrebbe provveduto a mettere ancora una volta la polvere sotto il tappeto e nascondere le crepe di un movimento allo sbando, senza una direzione.
Noi ai Mondiali non dobbiamo andarci, non ce lo meritiamo. E lo abbiamo dimostrato, per l'ennesima volta. Approfittiamo di questo momento nero per tornarci da Italia ai Mondiali, con ambizioni da Italia, non per caso.
La nostra nazionale non può e non deve partecipare alla Coppa del Mondo come comparsa. Stiamo a casa, impariamo dai nostri errori, sperando sia la volta buona per ripartire con un progetto degno della nostra storia.