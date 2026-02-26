La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - Sono gli arbitri ad aver rovinato la stagione della Juventus
OK I LIMITI, MA LA JUVE E' STATA AFFOSSATA
Non ho mai pensato e continua a non pensarlo, al netto della questione arbitrale, che quest'anno la Juventus avrebbe potuto lottare per la vittoria dello Scudetto. Per i limiti tecnici tante volte palesati nell'arco della stagione, per le scelte di mercato e quelle societarie.
Ma se la Juventus, storicamente, è stata sempre vista nella visione popolare come la squadra che suscitasse più sudditanza, per usare un eufemismo, nei confronti della classe arbitrale, quest'anno il mondo si è totalmente capovolto.
Perché gli errori che hanno penalizzato i bianconeri sono stati veramente tanti, gli ultimi particolarmente clamorosi, che a parti invertite avrebbero alzato un polverone decisamente superiore a quello che si è alzato nelle ultime settimane.
Perché sembra che non si può dire, perché è la Juventus. Per il retaggio. Ma episodio dopo l'altro i bianconeri sono stati affossati.
KALULU SEMBRAVA IL PEGGIO
Si è parlato ampiamente dell'episodio dell'espulsione di Kalulu e della simulazione impunita di Bastoni, con tutte le polemiche a seguire.
Un episodio che non condiziona soltanto il derby d'Italia, ma anche la successiva partita in Champions col Galatasaray, dove l'espulsione di Cabal, almeno quella, si è rivelata corretta.
La Juve ha giocato per un tempo in dieci contro l'Inter, attingendo a una riserva di energie che contro i turchi in Europa si è progressivamente esaurita, specie dopo il rosso a Cabal, con il conseguente crollo nel finale.
Uno strascico che la Juve si è portata dietro anche col Como, scendendo in campo svuotata mentalmente e fisicamente.
KELLY UNO SCANDALO MONDIALE
Ma se con Kalulu si pensava di aver toccato il fondo, quello che è successo con Kelly nel match di ritorno col Galatasaray è un qualcosa di veramente imbarazzante.
Nessuno che conosce minimamente il gioco del calcio può pensare che l'episodio di Kelly possa essere da rosso. Una vera e propria follia arbitrale, superiore, in negativo, anche a quella di Kalulu.
La Juventus è andata comunque vicina al miracolo, ma anche in questa occasione lo sforzo impiegato per giocare in inferiorità numerica alla fine è stato pagato dalla squadra di Spalletti, con i due goal subiti nei supplementari.
Obiettivamente, negli ultimi dieci giorni, l'impatto delle decisioni arbitrali sulla stagione della Juve è stato devastante. Una stagione decisamente condizionata, influenzata. Al netto di quello che la Juve rappresenta ed ha rappresentato.