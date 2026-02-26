Unpopular Opinion - Sono gli arbitri ad aver rovinato la stagione della Juventus

Non ho mai pensato e continua a non pensarlo, al netto della questione arbitrale, che quest'anno la Juventus avrebbe potuto lottare per la vittoria dello Scudetto. Per i limiti tecnici tante volte palesati nell'arco della stagione, per le scelte di mercato e quelle societarie.

Ma se la Juventus, storicamente, è stata sempre vista nella visione popolare come la squadra che suscitasse più sudditanza, per usare un eufemismo, nei confronti della classe arbitrale, quest'anno il mondo si è totalmente capovolto.

Perché gli errori che hanno penalizzato i bianconeri sono stati veramente tanti, gli ultimi particolarmente clamorosi, che a parti invertite avrebbero alzato un polverone decisamente superiore a quello che si è alzato nelle ultime settimane.

Perché sembra che non si può dire, perché è la Juventus. Per il retaggio. Ma episodio dopo l'altro i bianconeri sono stati affossati.