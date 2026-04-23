Unpopular Opinion - Motta oggi eroe, ma frutto del caso: a 21 anni non aveva mai giocato in Serie A

Come detto, Motta è un classe 2005, quindi ha 21 anni, un'età che nel calcio attuale definisce già pienamente il valore di un giocatore.

In tal senso, quindi, Motta veniva considerato come un portiere adatto al campionato di Serie B, dove fino a gennaio giocava titolare e lottava per la salvezza con la maglia della Reggiana.

La Lazio, dopo la cessione di Mandas, ha deciso di acquistarlo proprio nel mercato invernale come vice di Provedel, ma l'infortunio di quest'ultimo ha cambiato improvvisamente tutto.

Motta è diventato titolare, disputando così i primi minuti della sua carriera in Serie A. E da lì in poi la sua crescita è stata esponenziale, fino al capolavoro di Bergamo che ha messo sotto gli occhi di tutti il suo grande talento.

Ma possibile che nessuno se ne sia reso conto prima? Possibile che solo una serie di coincidenze ha permesso a Motta di giocarsi le sue chance ai massimi livelli? E che senza tutte queste concatenazioni, oggi Motta giocherebbe ancora in Serie B?