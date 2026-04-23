La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - Motta oggi eroe, ma frutto del caso: a 21 anni non aveva mai giocato in Serie A
TUTTO BELLO, MA MOTTA NON È STATA UNA SCELTA
Edoardo Motta è il nome del giorno dopo la straordinaria prestazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, con quattro rigori parati e la qualificazione alla finalissima contro l'Inter.
Oggi siamo tutti ad esultare questo ragazzo classe 2005, a definirlo eroe, a dire che abbiamo un altro gioiello per guardare con fiducia al futuro della nostra nazionale.
Ma poi se analizziamo razionalmente la situazione, ci rendiamo conto che la consacrazione ad alti livelli di Motta è per gran parte frutto del caso e delle coincidenze.
Non è stata una scelta ponderata, studiata, voluta. Più che altro una necessità, altrimenti oggi, probabilmente, nessuno si sarebbe accorto di Edoardo Motta.
NESSUNA PRESENZA IN SERIE A... A 21 ANNI
Come detto, Motta è un classe 2005, quindi ha 21 anni, un'età che nel calcio attuale definisce già pienamente il valore di un giocatore.
In tal senso, quindi, Motta veniva considerato come un portiere adatto al campionato di Serie B, dove fino a gennaio giocava titolare e lottava per la salvezza con la maglia della Reggiana.
La Lazio, dopo la cessione di Mandas, ha deciso di acquistarlo proprio nel mercato invernale come vice di Provedel, ma l'infortunio di quest'ultimo ha cambiato improvvisamente tutto.
Motta è diventato titolare, disputando così i primi minuti della sua carriera in Serie A. E da lì in poi la sua crescita è stata esponenziale, fino al capolavoro di Bergamo che ha messo sotto gli occhi di tutti il suo grande talento.
Ma possibile che nessuno se ne sia reso conto prima? Possibile che solo una serie di coincidenze ha permesso a Motta di giocarsi le sue chance ai massimi livelli? E che senza tutte queste concatenazioni, oggi Motta giocherebbe ancora in Serie B?
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VERGARA L'ULTIMO ESEMPIO
Qualche mese fa si era fatto un discorso simile con Vergara. C'è voluta un ecatombe di infortuni per far sì che trovasse spazio nel Napoli ed improvvisamente ci siamo accorti del suo talento e ne abbiamo parlato in chiave nazionale.
E anche in questo non stiamo parlando certo di un ragazzino di 18 anni, ma di un calciatore di 23 anni che, proprio come Motta, fino alla passata stagione giocava in una bassa Serie B con la Reggiana.
Due esempi che fotografano perfettamente la situazione del calcio italiano, dove in Serie A i nostri giovani giocano soltanto per necessità, per emergenza, come ultima opzione. E poi, subito dopo, ci chiediamo perché non ci abbiamo pensato prima.
Perché fino a quando il Torino, per dirne una, prenderà in porta l'uruguayano Israel per poi preferirgli il 33enne Paleari o le big non potranno presentarsi con un ragazzino titolare, preferendo sempre un 'instant team' per le pressioni della piazza, i Motta e i Vergara rimarranno lì ad aspettare, forse in eterno, il loro momento.
Questi esempi dovrebbero farci capire una volta di più che bisogna rischiare, bisogna crederci su questi ragazzi. Invece di chiamarli eroi per caso, sorprese, dovrebbero essere le certezze dalle quali ripartire come club e come nazionale. Ma quando lo impareremo?