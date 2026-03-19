La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - Le italiane in Champions ci vanno ormai per un solo motivo: i soldi
NESSUNA VERA AMBIZIONE
Ogni anno, in Serie A, c'è questa corsa ossessiva alla Champions. Andare in Champions è fondamentale, vale una stagione, è un obiettivo conclamato.
Lo è, chiaro, e sappiamo benissimo il perché: gli introiti economici. E voi direte, ti pare poco? No, affatto, ma ormai è diventata l'unica vera motivazione.
Per carità, i soldi della Champions sono assolutamente indispensabili per i nostri club, per il loro bilancio e per provare a restare aggrappati con fatica alle super potenze europee.
Ma la verità è che l'aspetto economico ha totalmente messo da parte l'ambizione, il progetto, l'idea di competere realmente in Champions. L'importante è esserci, guadagnarci grazie alla Champions, ma non si va oltre.
INTER UNICA ECCEZIONE
Il 30° posto del Napoli, da campione d'Italia, in tal senso, è l'emblema di questo discorso. La squadra vincitrice dello Scudetto non può finire fuori dalle prime 24.
Ma l'impressione, al netto degli infortuni, è che quello non fosse proprio l'obiettivo primario della squadra di Conte. E un conto è uscire come l'Atalanta, asfaltata da un Bayern nettamente superiore, un conto è non qualificarsi neppure per i playoff.
Senza dimenticare Juventus e Milan nella scorsa stagione, eliminate rispettivamente da PSV e Feyenoord. O sempre la Juve quest'anno, fatta fuori malamente da un Galatasaray che ha dimostrato tutti i suoi limiti contro il Liverpool agli ottavi.
Ho considerato l'eliminazione dell'Inter col Bodo una figuraccia, anche in virtù di quello che è successo poi con lo Sporting, ma i nerazzurri negli ultimi anni sono stati l'unica squadra italiana che ha realmente onorato l'impegno europeo, che ha avuto l'attitudine e la mentalità per giocarsela in Champions alla pari, nonostante il dislivello economico con i top club.
- PubblicitàPubblicità
ALLE ITALIANE CONVIENE L'EUROPA LEAGUE
Tutte ogni anno vogliono andare in Champions e per una tra Juventus e Roma sarà un dramma rimanere fuori al termine di questa stagione.
Un dramma economico, ma non sportivo. Perché l'Europa League, allo stato attuale, è decisamente più in linea con le ambizioni e il livello delle nostre squadre.
Lo ha dimostrato la Roma, con la vittoria della Conference e la finale di Europa League nel giro di due anni, e lo ha ribadito l'Atalanta, che ha trionfato a Dublino conquistato il primo trofeo internazionale della sua storia.
Un trofeo che gli ha dato prestigio, anche a livello mediatico, con la possibilità di giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Comunque un trofeo, un titolo. Un qualcosa che in Italia viene inspiegabilmente snobbato, perché qualificarsi per la Champions è più importante.
Sarà così, anche se le italiane sono ormai delle comparse. Entrano, prendono il bottino e poi scappano a gambe levate.