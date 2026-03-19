Unpopular Opinion - Le italiane in Champions ci vanno ormai per un solo motivo: i soldi

Tutte ogni anno vogliono andare in Champions e per una tra Juventus e Roma sarà un dramma rimanere fuori al termine di questa stagione.

Un dramma economico, ma non sportivo. Perché l'Europa League, allo stato attuale, è decisamente più in linea con le ambizioni e il livello delle nostre squadre.

Lo ha dimostrato la Roma, con la vittoria della Conference e la finale di Europa League nel giro di due anni, e lo ha ribadito l'Atalanta, che ha trionfato a Dublino conquistato il primo trofeo internazionale della sua storia.

Un trofeo che gli ha dato prestigio, anche a livello mediatico, con la possibilità di giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Comunque un trofeo, un titolo. Un qualcosa che in Italia viene inspiegabilmente snobbato, perché qualificarsi per la Champions è più importante.

Sarà così, anche se le italiane sono ormai delle comparse. Entrano, prendono il bottino e poi scappano a gambe levate.