Unpopular Opinion - L'Arsenal, la squadra più 'italiana' d'Europa, è campione d'Inghilterra e in finale di Champions

Ma il vero capolavoro di Arteta è la gestione delle palle inattive. Con addirittura 24 goal segnati sugli sviluppi di calci piazzati, alcuni al limite della regolarità, con blocchi sul portiere avversario e contatti corpo a corpo.

In giro, dagli addetti ai lavori, purtroppo, ho sentito dire: "il ritorno delle palle inattive'. Il ritorno? Perché per caso erano state abolite nel gioco del calcio e non me ne sono accorto? Per quanto mi riguarda le palle inattive in questo sport sono un'arma micidiale da sfruttare, non un qualcosa da demonizzare in virtù di un'evoluzione forzata che non si è ancora ben capito verso che direzione sta andando e quali eletti potranno parteciparvi.

Quindi, una squadra ha vinto il campionato che non vinceva da una vita con la miglior difesa e sfruttando le palle inattive. Oggi è quasi uno scandalo.