La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - L'Arsenal, la squadra più 'italiana' d'Europa, è campione d'Inghilterra e in finale di Champions
LA MIGLIOR DIFESA D'EUROPA
Si dice che ormai non basta avere una grande difesa per vincere i campionati. Che è un concetto superato, che il calcio si è evoluto, che i tifosi non bisogna annoiarli, che chi paga biglietti e abbonamenti non può mica vedere dei catenacciari in campo. Che bisogna pensare a fare goal. Che lo stile italiano ormai è stato messo in soffitta.
Eppure l'Arsenal ha vinto la Premier dopo 14 anni di attesa grazie (non solo, ovviamente) alla miglior difesa d'Europa con soli 23 goal subiti in 37 partite. Senza dimenticare i 19 clean sheet di Raya, il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata dei top 5 campionati europei insieme (sembra paradossale) a Butez del Como.
24 GOAL SEGNATI SU PALLA INATTIVA
Ma il vero capolavoro di Arteta è la gestione delle palle inattive. Con addirittura 24 goal segnati sugli sviluppi di calci piazzati, alcuni al limite della regolarità, con blocchi sul portiere avversario e contatti corpo a corpo.
In giro, dagli addetti ai lavori, purtroppo, ho sentito dire: "il ritorno delle palle inattive'. Il ritorno? Perché per caso erano state abolite nel gioco del calcio e non me ne sono accorto? Per quanto mi riguarda le palle inattive in questo sport sono un'arma micidiale da sfruttare, non un qualcosa da demonizzare in virtù di un'evoluzione forzata che non si è ancora ben capito verso che direzione sta andando e quali eletti potranno parteciparvi.
Quindi, una squadra ha vinto il campionato che non vinceva da una vita con la miglior difesa e sfruttando le palle inattive. Oggi è quasi uno scandalo.
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PERCHÈ L'ARSENAL È COSI' ODIATO
Da quest'anno, in particolare, l'Arsenal è diventato la squadra più odiata d'Inghilterra.
E sapete perché? Lo spiega il 'The Guardian' in un articolo davvero destabilizzante. Si parla di una squadra 'noiosa, basata su difesa e calci piazzati'. Prima l'Arsenal veniva preso in giro perché giocava bene e non vinceva mai, una 'damigella mai sposa', per usare una metafora. Oggi perché vince, ma gioca male.
E qui si torna alla ormai celebre battaglia infinita tra risultatisti e giochisti. Ma la risposta, per quanto mi riguarda, è sempre una: ha ragione chi vince, a prescindere dal suo stile di gioco. E quando sento che a Parma non sono contenti di Cuesta (che ha conquistato la salvezza con quattro giornate d'anticipo) perché la squadra gioca male mi viene da ridere.
LA SQUADRA PIU' ITALIANA DI TUTTE
In un calcio in cui l'esasperazione dei concetti ha preso il sopravvento, vedere che la squadra che ha vinto il campionato più importante al mondo, la Premier, e che è arrivata in finale di Champions sia forse la più 'italiana' d'Europa è dal mio punto di vista una speranza per questo sport.
Perché sono sicuro che i tifosi dell'Arsenal baratterebbero immediatamente 14 anni di 'bel gioco' con questo titolo e la possibilità di giocarsi la vittoria della Champions League. Perché sì, il tanto criticato stile italiano, il pragmatismo e il gioco sporco sono ancora efficaci nel calcio. E non c'è nulla di male, nulla di condannabile, anzi.
Ci fa capire che non bisogna essere per forza il Bayern o il PSG per essere ai vertici. Che c'è ancora spazio per gli Arsenal di Arteta. Che il calcio deve essere spettacolare ma anche noioso. E che capire da che parte stare fa la differenza tra essere l'eterna damigella o finalmente la sposa.
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