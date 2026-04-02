Unpopular Opinion - Perché non scegliere uno tra Klopp e Guardiola come nuovo allenatore dell'Italia?

Volete un altro nome? Pep Guardiola. Il suo percorso al Manchester City procede verso una naturale conclusione, dopo aver dato tutto e aver vinto di più. In passato il suo nome fu accostato, anche con insistenza, alla panchina del Brasile, poi raccolta da un altro grandissimo del calcio mondiale come Carlo Ancelotti. Che colpevolmente ci siamo lasciati scappare quando la sua parentesi al Real Madrid era destinata a terminare ma noi ci si interrogava ancora se fosse il caso di concedere tempo e pazienza all'ex ct Luciano Spalletti, dopo il fallimento dell'ultimo Europeo e prima ancora del tracollo con la Norvegia che ha compromesso il nostro girone di qualificazione ai Mondiali.

Guardiola non ha ad oggi un'offerta alternativa sul piatto in caso di probabile addio al City, si immagina probabilmente un anno sabbatico prima di rimettersi in pista, ma quanto sarebbe stimolante raccogliere un'altra grande nazionale in crisi di idee e di identità e provare, con una progettualità e logiche diverse e distaccate dal nostro recente e meno recente passato?