La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - Perché non scegliere uno tra Klopp e Guardiola come nuovo allenatore dell'Italia?
DALLE OPZIONI INTERNE...
È inevitabile, anche se in questo momento le attenzioni generali appaiono rivolte soprattutto alla figura del presidente federale Gabriele Gravina e alle personalità politiche che avranno il compito di tirare fuori l'Italia del calcio dalla sua più grande crisi di sempre dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali. La Nazionale – checché ne dica l'attuale numero uno della FIGC – ripartirà da un commissario tecnico diverso da Gennaro Gattuso. Disposto e disponibile a rassegnare le dimissioni e a lasciare ad altri il compito di risollevare la maglia azzurra.
Il toto-panchina ha già cominciato ad impazzare e, parallelamente alle varie candidature emerse per la poltrona di presidente della FIGC, iniziano a farsi avanti i primi nomi forti, credibili, simbolo di affidabilità e garanzia per chiunque tra addetti ai lavori e tifosi. Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono i profili che riscuotono i maggiori consensi, più defilati appaiono quelli di Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini o un clamoroso ritorno di Roberto Mancini. Eppure, nella situazione di totale caos che avvolge il nostro calcio – non soltanto da un punto di vista di gestione e programmazione tecnica – la sensazione ancora più imperante è che ci sia bisogno, mai come in questo momento, di una rivoluzione. Di un taglio netto col passato e di una profonda rottura con ambienti, persone e dinamiche che hanno finito, gradualmente, per distruggere le fondamenta del calcio italiano.
... A QUELLE "RIVOLUZIONARIE": PERCHÉ NON KLOPP?
E allora perché non immaginare una proposta per certi versi pure provocatoria, diversa da tutte le altre, che contempli la nomina di un commissario tecnico di nazionalità diversa da quella italiana. L'attuale mercato degli allenatori propone alcuni nominativi di ampio respiro internazionale, di grande prestigio; altri potrebbero essere presto liberi da impegni, perché in scadenza coi rispettivi club o magari attirabili con cifre e progetti sportivi all'altezza del loro prestigio.
Perché, per esempio, non andare da Jurgen Klopp, sulla carta ritiratosi dalla carriera di allenatore dopo la conclusione della sua epopea al Liverpool e da qualche mese volto della direzione tecnica del gruppo Red Bull? Dietro la scelta di concludere la sua avventura in Premier League e di temporeggiare di fronte alla tentazione Real Madrid c'è il desiderio di una vita fuori dal campo con tempi scandibili in maniera diversa e una minore dose di stress. Un incarico da ct della nostra Nazionale, possibilmente anche da reale supervisore di tutte le selezioni giovanili e di tutto ciò che ruoti attorno al centro tecnico federale di Coverciano, potrebbe rappresentare il giusto e naturale compromesso tra le sue e le nostre esigenze.
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E PERCHÉ NON GUARDIOLA?
Volete un altro nome? Pep Guardiola. Il suo percorso al Manchester City procede verso una naturale conclusione, dopo aver dato tutto e aver vinto di più. In passato il suo nome fu accostato, anche con insistenza, alla panchina del Brasile, poi raccolta da un altro grandissimo del calcio mondiale come Carlo Ancelotti. Che colpevolmente ci siamo lasciati scappare quando la sua parentesi al Real Madrid era destinata a terminare ma noi ci si interrogava ancora se fosse il caso di concedere tempo e pazienza all'ex ct Luciano Spalletti, dopo il fallimento dell'ultimo Europeo e prima ancora del tracollo con la Norvegia che ha compromesso il nostro girone di qualificazione ai Mondiali.
Guardiola non ha ad oggi un'offerta alternativa sul piatto in caso di probabile addio al City, si immagina probabilmente un anno sabbatico prima di rimettersi in pista, ma quanto sarebbe stimolante raccogliere un'altra grande nazionale in crisi di idee e di identità e provare, con una progettualità e logiche diverse e distaccate dal nostro recente e meno recente passato?
UNA SCELTA DI ROTTURA
Allenare l'Italia non è da tutti e nemmeno due totem come Klopp e Guardiola potrebbero sottrarsi alle pressioni indicibili ed inevitabili che deriverebbero da un incarico di questa importanza e con un bagaglio di fallimenti e delusioni così significativo. Ma partirebbero con un vantaggio enorme a qualunque collega italiano pronto o disposto a raccogliere l'eredità dell'ultimo Gattuso: quella di non dover rispondere a protezioni politiche, a giochi di potere o retropensieri legati a questo o a quel personaggio della politica sportiva e non. Che non abbia connessioni pregresse con questo o quell'altro club di riferimento e che possa e debba sostanzialmente svolgere il suo incarico senza doversi curare delle reazioni, delle perplessità, dei mugugni o del timore di scontentare qualcuno.
Una scelta così di rottura avrebbe inoltre il merito di farci ammettere, finalmente con quel carico di umiltà e realismo che ci sono mancati da troppo tempo a questa parte, che come movimento calcistico siamo in profonda difficoltà e che siamo finalmente disponibili a prendere in considerazione soluzioni differenti dalle solite note per uscire da questa crisi che appare infinita. Se il calcio italiano è quello che non porta la sua Nazionale maschile ai Mondiali dal lontano 2014 e a livello di club non è andato – negli ultimi 16 anni – oltre la vittoria di un'Europa League e di una Conference League e quattro finali di Champions League, affidarsi a chi ha fatto cose enormi anche e soprattutto in campo internazionale – con mentalità e metodologie di lavoro assolutamente innovative – può essere la vera chiave di volta. Per ritrovare noi stessi e la nostra identità, anche passando da soluzioni e percorsi diversi a come ce li siamo sempre immaginati.
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