Unpopular Opinion - Il caos calendario è solo l'ennesima figuraccia, nessun rispetto per i tifosi: il calcio italiano è allo sbando più totale

Fa male, fa sinceramente male parlare così del calcio italiano, ma è subentrata l'esasperazione e anche un senso di imbarazzo rispetto a quello che stiamo diventando.

Il caos date e orari, con la collocazione temporale del derby di Roma diventata un caso nazionale, è solo l'ennesima dimostrazione di una gestione approssimativa, a larghi tratti incomprensibile.

Si sapeva da tempo che gli internazionali di Roma sarebbero caduti insieme al derby capitolino, eppure il problema non è stato neppure affrontato. Tra le restrizioni in fase di composizione del calendario non si è pensato che mettere in contemporanea due eventi del genere sarebbe stato troppo da gestire per la città di Roma. In tal senso, tra l'altro, il commento del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli fa rabbrividire: "Non avevamo previsto la Lazio in finale di Coppa Italia". Perché senza la Lazio in finale, il derby si sarebbe potuto giocare di sabato...

E così si è arrivati fino all'assurdo teatrino tra Prefettura e Lega, che con arroganza si rimbalzano tra loro senza curarsi minimamente del fattore che realmente muove il calcio, ossia i tifosi, quelli realmente più penalizzati da questa situazione.

Gente che fa sacrifici, economici ed organizzativi, e non ha ancora la certezza di quando dovrà andare allo stadio, se domenica o lunedì. E se a quel punto potrà. Una roba disarmante.