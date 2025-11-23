Union Brescia-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Union Brescia contro Vicenza. É questo il big match di giornata del girone A di Serie C Sky Wi-Fi. Le squadre di Diana e Gallo erano le favorite della vigilia per la promozione: i biancorossi stanno rispettando in pieno il pronostico, con un primo posto frutto di 38 punti e un cammino quasi perfetto.

Ben più attardato il Brescia: 28 punti in classifica e terzo posto per i lombardi, che a -10 dal primato devono assolutamente provare a vincere per riaprire il campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.