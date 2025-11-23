Pubblicità
Brescia Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
GOAL

Union Brescia-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Rigamonti teatro del big match di giornata nel girone A: il Brescia vuol riaprire il campionato ospitando il Vicenza di Fabio Gallo.

Union Brescia contro Vicenza. É questo il big match di giornata del girone A di Serie C Sky Wi-Fi. Le squadre di Diana e Gallo erano le favorite della vigilia per la promozione: i biancorossi stanno rispettando in pieno il pronostico, con un primo posto frutto di 38 punti e un cammino quasi perfetto.

Ben più attardato il Brescia: 28 punti in classifica e terzo posto per i lombardi, che a -10 dal primato devono assolutamente provare a vincere per riaprire il campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • UNION BRESCIA-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Union Brescia-Vicenza

    • Data: domenica 23 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI UNION BRESCIA-VICENZA

    UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Sorensen, Pasini, Silvestri; Armani, Cisco, Mercati, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta, Cazzadori. All. Diana.

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Vitale, Costa; Rauti, Morra. All. Gallo.

  • ORARIO UNION BRESCIA-VICENZA

    La gara fra Union Brescia e Vicenza, valida per la 15^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 23 novembre, allo stadio Rigamonti, con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE UNION BRESCIA-VICENZA IN TV

    • Sky Sport

    Union Brescia-Vicenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

  • UNION BRESCIA-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Union Brescia-Vicenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Antonio Nucera.

