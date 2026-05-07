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Fulham v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Unai Emery nella storia del calcio europeo, sesta finale di Europa League con l’Aston Villa: caccia al quinto trionfo della carriera, ora insegue Trapattoni

Europa League
Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest

Il tecnico spagnolo trascina i Villans a Istanbul dopo il 4-0 al Nottingham Forest e conferma il suo dominio nella competizione europea.

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Unai Emery continua a riscrivere la storia dell’Europa League. Il tecnico basco ha conquistato la sua sesta finale nella competizione, tutte raggiunte da allenatore nella seconda coppa europea.

Un dato che lo conferma come il grande specialista del torneo: soltanto Giovanni Trapattoni ha disputato più finali continentali, arrivando a quota sette.

Con il successo dell’Aston Villa sul Nottingham Forest, Emery avrà ora la possibilità di conquistare il quinto titolo personale in Europa League, aggiornando ulteriormente un record già straordinario costruito nell’arco di oltre un decennio.


  • IL DOMINIO COL SIVIGLIA

    La storia d’amore tra Emery e l’Europa League ha avuto il suo momento più iconico sulla panchina del Siviglia.

    Tra il 2014 e il 2016 il tecnico spagnolo conquistò tre titoli consecutivi, un’impresa mai riuscita prima nella storia della competizione.

    Quel ciclo trasformò Emery nel simbolo stesso dell’Europa League. Il Siviglia riuscì infatti a dominare il torneo per tre stagioni consecutive, imponendosi come una delle squadre europee più temute nelle sfide a eliminazione diretta.

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  • IL TRIONFO COL VILLARREAL E L’UNICA SCONFITTA

    Dopo l’esperienza in Andalusia, Emery tornò a vincere il trofeo nel 2021 alla guida del Villarreal. Il club spagnolo conquistò la prima Europa League della propria storia superando il Manchester United in una finale decisa ai calci di rigore.

    L’unica delusione europea dell’allenatore basco arrivò invece nel 2019, quando sedeva sulla panchina dell’Arsenal.

    In quell’occasione il Chelsea guidato da Maurizio Sarri vinse la finale tutta inglese impedendogli di conquistare il quinto trofeo consecutivo nelle finali di Europa League disputate.


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  • L’IMPRESA CON L’ASTON VILLA

    La nuova impresa porta la firma dell’Aston Villa. Emery ha completamente trasformato il club da quando è arrivato a Birmingham nel novembre 2022.

    Dopo la semifinale di Conference League e i quarti di Champions League raggiunti nelle stagioni precedenti, è arrivata ora la finale di Europa League.

    Nel ritorno della semifinale contro il Nottingham Forest, l’Aston Villa ha ribaltato il K.O dell’andata imponendosi 4-0 a Villa Park, grazie alle reti di Watkins, Buendia e dalla doppietta di John McGinn.

  • CACCIA AL QUINTO TITOLO

    Emery è riuscito a riportare entusiasmo e ambizione in un club che non disputava una finale europea da 44 anni.

    Il prossimo 20 maggio a Istanbul, contro il Friburgo, Emery avrà l’occasione di conquistare la quinta Europa League della carriera: nessun allenatore abbia mai avuto un impatto così dominante nella storia della competizione.

    Dalla tripletta con il Siviglia al trionfo con il Villarreal, fino alla nuova impresa con l’Aston Villa, Emery ha costruito negli anni una reputazione unica nelle notti europee.

    E adesso il tecnico basco è di nuovo a un passo dal trofeo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera.


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