Unai Emery continua a riscrivere la storia dell’Europa League. Il tecnico basco ha conquistato la sua sesta finale nella competizione, tutte raggiunte da allenatore nella seconda coppa europea.
Un dato che lo conferma come il grande specialista del torneo: soltanto Giovanni Trapattoni ha disputato più finali continentali, arrivando a quota sette.
Con il successo dell’Aston Villa sul Nottingham Forest, Emery avrà ora la possibilità di conquistare il quinto titolo personale in Europa League, aggiornando ulteriormente un record già straordinario costruito nell’arco di oltre un decennio.