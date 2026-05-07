Emery è riuscito a riportare entusiasmo e ambizione in un club che non disputava una finale europea da 44 anni.

Il prossimo 20 maggio a Istanbul, contro il Friburgo, Emery avrà l’occasione di conquistare la quinta Europa League della carriera: nessun allenatore abbia mai avuto un impatto così dominante nella storia della competizione.

Dalla tripletta con il Siviglia al trionfo con il Villarreal, fino alla nuova impresa con l’Aston Villa, Emery ha costruito negli anni una reputazione unica nelle notti europee.

E adesso il tecnico basco è di nuovo a un passo dal trofeo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera.



