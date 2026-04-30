Una maglia per due con vista sul futuro: Jashari e Ricci per sostituire Modric e guadagnarsi il Milan

Quattro gare di campionato per ribaltare una stagione vissuta, a livello personale, senza eccessivi squilli e per provare a conquistarsi un posto da protagonisti nel progetto futuro.
In questo rush finale il Milan deve conquistare l’aritmetica certezza di qualificarsi alla prossima Champions League e deve farlo senza il suo faro, quel Luka Modric che ha già concluso in anticipo la sua stagione a causa della frattura dello zigomo.
Per sostituirlo Max Allegri può contare sulla voglia di riscatto di due giocatori arrivati al Milan la scorsa estate e che per ragioni diverse non sono riusciti a imporsi: Ardon Jashari e Samuele Ricci.