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jashari ricciGetty Images
Nino Caracciolo

Una maglia per due con vista sul futuro: Jashari e Ricci per sostituire Modric e guadagnarsi il Milan

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Sassuolo vs Milan

Senza Modric, Allegri punta su Jashari (titolare contro il Sassuolo) e Ricci: dopo una stagione senza squilli, proveranno a sfruttare al meglio questo finale di campionato.

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Quattro gare di campionato per ribaltare una stagione vissuta, a livello personale, senza eccessivi squilli e per provare a conquistarsi un posto da protagonisti nel progetto futuro.

In questo rush finale il Milan deve conquistare l’aritmetica certezza di qualificarsi alla prossima Champions League e deve farlo senza il suo faro, quel Luka Modric che ha già concluso in anticipo la sua stagione a causa della frattura dello zigomo.

Per sostituirlo Max Allegri può contare sulla voglia di riscatto di due giocatori arrivati al Milan la scorsa estate e che per ragioni diverse non sono riusciti a imporsi: Ardon Jashari e Samuele Ricci.

  • JASHARI IL VICE MODRIC

    Contro il Sassuolo domenica prossima toccherà a Jashari il compito di sostituire Modric nel ruolo di play: il belga ha le carte in regola per ricoprire il ruolo, seppur con caratteristiche diverse rispetto al croato. In questa stagione ha giocato poco, ma quando lo ha fatto ha dimostrato sprazzi di qualità importanti.

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  • L’INFORTUNIO, POI POCO SPAZIO

    Arrivato dal Brugges alla fine di una lunga telenovela, Jashari è stato il grande investimento dell’estate rossonera. Il belga però ha subito dovuto fare i conti con un grave infortunio: la frattura composta del perone destro rimediata in uno scontro in allenamento. Un problema che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa 3 mesi e che ovviamente ha rallentato il suo processo di inserimento. Fino a questo momento della stagione ha giocato 14 gare, 11 di queste in campionato, con un assist per Leao (lancio lungo millimetrico) nel pareggio col Como.

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  • ALLEGRI CREDE IN LUI

    Nonostante in questa stagione Jashari non sia riuscito a imporsi, il belga sarà una pedina centrale nel Milan del futuro. Di questo è convinto Max Allegri, che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha parlato così del ragazzo: “Su Jashari la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio, ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro”.

  • STAFFETTA CON RICCI

    Se Jashari è la prima scelta di Allegri per sostituire Modric, il tecnico rossonero sa benissimo di poter contare anche sulle qualità di Samuele Ricci. Il belga non può avere il ritmo partita per tutti i 90’, possibile dunque ipotizzare una staffetta in queste ultime quattro gare con Ricci: l’ex Torino ha sempre giocato da mezzala da quando è al Milan, ma può benissimo ricoprire il ruolo di regista. Duttilità tattica che Allegri apprezza molto.

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  • LA STAGIONE DELL’EX TORINO

    Così come Jashari, anche Ricci è arrivato al Milan la scorsa estate. L’ex Torino ha trovato più spazio rispetto al belga: Allegri lo ha mandato in campo in 28 occasioni in campionato (solo 10 volte dall’inizio), gare nelle quali ha trovato un goal contro l’Atalanta e 3 assist. Dopo un promettente avvio di campionato, Ricci si è un po’ spento: una stagione senza particolari squilli che però gli sarà molto utile per il futuro. Già a iniziare da queste ultime quattro gare di campionato.

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