Una maglia per due con vista sul futuro: Jashari e Ricci per sostituire Modric e guadagnarsi il Milan

Nonostante in questa stagione Jashari non sia riuscito a imporsi, il belga sarà una pedina centrale nel Milan del futuro. Di questo è convinto Max Allegri, che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha parlato così del ragazzo: “Su Jashari la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio, ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro”.