Un scialbo gennaio è alle spalle, ma la sessione di calciomercato estiva potrebbe essere epica

A gennaio è successo pochissimo in termini di mercato, ma potrebbe essere la quiete prima della tempesta: tra cinque mesi può cambiare tutto.

La sessione invernale di calciomercato del 2023 è stata a dir poco folle. Basta ricordare che un anno fa solo i club di Premier League hanno speso qualcosa come 913 milioni di euro, più della metà dei quali sborsati dal Chelsea per chiudere ben nove operazioni in entrata tra le quali quelle che hanno portato a Londra Enzo Fernandez e Myhailo Mudryk.

La scorsa estate sono stati invece quasi 3 i miliardi spesi dai club di un campionato, come quello inglese, che in termini di ritorni commerciali e televisivi ha ormai staccato gli altri quattro principali tornei europei. In questo gennaio, complice anche quanto accaduto all’Everton, si è registrato un netto restringimento dei cordoni della borsa.

In Inghilterra è al vaglio la posizione del Nottingham Forest ed anche il Manchester City è stato accusato di aver più volte violato il Fair Play Finanziario.

La cosa si è tradotta in una maggiore attenzione dei club nel corso della sessione di mercato di gennaio 2024. Le società di Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, si sono concentrate di più su prestiti, sulla scoperta di giovani talenti o sull’acquisizione di giocatori già liberi da vincoli contrattuali. Quanto accaduto potrebbe però essere solo la classica quiete prima della tempesta.

Nessuno infatti vuole cedere i propri giocatori migliori a stagione in corso, ma le cose torneranno alla normalità la prossima estate quando ci sarà più tempo per chiudere le operazioni di mercato e rimodellare le squadre.

GOAL vi svela quali potranno essere i grandi protagonisti della prossima finestra di mercato, partendo da un attaccante francese che sta ancora facendo delle valutazioni sul suo futuro…