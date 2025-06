Un rivale in più per il Napoli nella corsa che porta a Lucca: anche l’Atletico Madrid sull’attaccante dell’Udinese

Accostato al Napoli, Lorenzo Lucca è finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid: il club iberico ha già contattato l’Udinese.

Quello di Lorenzo Lucca è, senza ombra di dubbio, uno dei nomi più caldi dell’estate.

Reduce da due stagioni importanti con l’Udinese e entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore Azzurra, è tra gli attaccanti più ambiti in assoluto e non è un caso che il suo nome sia stato accostato a quello di diversi grandi club.

Per lui si è parlato con forza dell’interesse di un Napoli pronto a chiudere anche in tempi, ma i partenopei non sono i soli nella corsa che porta al suo cartellino.