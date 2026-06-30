Un jolly giovane, italiano e già pronto: perchè la Juventus ha deciso di puntare su Jeff Ekhator

Jeff Ekhator è uno degli obiettivi più concreti del mercato della Juventus. Il club bianconero è pronto a investire 15 milioni di euro (più un paio di elementi della Next Gen) per portare a Torino l’attaccante classe 2006.
La trattativa sembra essere bene impostata e permetterebbe alla Juve di far proprio un ragazzo di ottime potenzialità, che peraltro ha recentemente debuttato in Nazionale. Basterebbe questa indicazione a rispondere alla domanda che, nelle ultime ore, serpeggia fra i supporter bianconeri: perchè la Juventus sta prendendo Ekhator?