Un jolly giovane, italiano e già pronto: perchè la Juventus ha deciso di puntare su Jeff Ekhator

Innanzitutto, va sottolineato come Ekhator sia un colpo per il presente ma anche per il futuro. Il giocatore genovese ha solo 19 anni, ma si è dimostrato alquanto pronto per la Serie A. È un profilo molto interessante, che ha totalizzato 54 presenze e 4 goal in carriera nel massimo campionato, in cui ha debuttato giovanissimo. Insomma, per quanto si possa pensare a Ekhator come a un colpo di prospettiva, il che è vero, è altrettanto giusto inquadrarlo anche come un giocatore già pronto e sfruttabile pienamente da Luciano Spalletti.



