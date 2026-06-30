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Matteo Occhiuto

Un jolly giovane, italiano e già pronto: perchè la Juventus ha deciso di puntare su Jeff Ekhator

Serie A
Juventus
J. Ekhator
Calciomercato

I bianconeri spingono per portare a Torino la punta classe 2006 del Genoa: i motivi dell’accelerazione di Carnevali per Jeff Ekhator.

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Jeff Ekhator è uno degli obiettivi più concreti del mercato della Juventus. Il club bianconero è pronto a investire 15 milioni di euro (più un paio di elementi della Next Gen) per portare a Torino l’attaccante classe 2006.

La trattativa sembra essere bene impostata e permetterebbe alla Juve di far proprio un ragazzo di ottime potenzialità, che peraltro ha recentemente debuttato in Nazionale. Basterebbe questa indicazione a rispondere alla domanda che, nelle ultime ore, serpeggia fra i supporter bianconeri: perchè la Juventus sta prendendo Ekhator?


  • 2006 MA GIÀ PRONTO

    Innanzitutto, va sottolineato come Ekhator sia un colpo per il presente ma anche per il futuro. Il giocatore genovese ha solo 19 anni, ma si è dimostrato alquanto pronto per la Serie A. È un profilo molto interessante, che ha totalizzato 54 presenze e 4 goal in carriera nel massimo campionato, in cui ha debuttato giovanissimo. Insomma, per quanto si possa pensare a Ekhator come a un colpo di prospettiva, il che è vero, è altrettanto giusto inquadrarlo anche come un giocatore già pronto e sfruttabile pienamente da Luciano Spalletti. 


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  • Carnevali SassuoloGetty Images

    ATTENZIONE ALLA GIOVENTÙ

    A imbastire la trattativa è stato Giovanni Carnevali, neo amministratore delegato della Juventus. Un dirigente che, da sempre, si è dimostrato attento ai giovani, come la sua lunga esperienza al Sassuolo ha insegnato. Non sorprende, dunque, che una delle sue prime mosse da ad bianconero possa essere quella di portare a Torino uno dei giovani emergenti più interessanti del panorama calcistico italiano. Senza dimenticare il fatto che Ekhator è anche italiano e un potenziale giocatore dal futuro Azzurro, aspetto sempre importanti dalle parti della Continassa. 

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  • Jeff Ekhator GenoaGetty Images

    EKHATOR È UN JOLLY

    A Spalletti, inoltre, uno come Ekhator potrebbe piacere e molto. L’attaccante del Genoa ha delle qualità fisiche importanti, oltre a essere tatticamente molto duttile. Jeff, infatti, può giocare sia da prima punta che da esterno o rifinitore, andandosi a incastrare alla perfezione in tutte le possibili caselle di un tridente. Un jolly che all’allenatore di Certaldo potrebbe tornare estremamente utile. 

  • Juventus FC v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    SU COSA DEVE CRESCERE

    Fra gli aspetti su cui il talento attualmente in rossoblu dovrà migliorare c’è, ovviamente, quell’esperienza da top club e in ambito internazionale che, per forza di cose, ancora non ha. In più, Spalletti dovrà lavorare sulla sua capacità di finalizzare, aspetto in cui Ekhator ha mostrato qualche, logica, lacuna di gioventù. Il suo arrivo, però, rappresenterebbe anche un cambio di linea in casa Juventus: non più solo campioni già affermati, ma anche elementi da valorizzare e far affermare. 

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