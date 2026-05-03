Un gran goal dopo 179 giorni di attesa, ma non solo: alla Juventus è mancato tanto questo Vlahovic

Normale dunque chiedersi, anche alla luce dell'ennesima prova incolore di David, quanto alla Juventus sia mancato un giocatore come Dusan Vlahovic.

Tra i centravanti a disposizione di Luciano Spalletti, nessuno riesce a dare ciò che lui riesce a garantire in termini di goal, movimenti e grinta e, contro il Verona, è parso evidente il fatto che ci sia una squadra bianconera con lui ed una senza di lui.

Le prossime settimane diranno di più sul suo futuro, quello che intanto è certo è che sostituirlo non sarà eventualmente facile.

Di attaccanti come Vlahovic in Serie A ce ne sono pochi e magari, senza quel grave infortunio, il pareggio contro il Verona avrebbe lasciato in bocca alla Juventus un sapore molto meno amaro.