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Dusan Vlahovic Juventus Verona Serie AGetty
Leonardo Gualano

Un gran goal dopo 179 giorni di attesa, ma non solo: alla Juventus è mancato tanto questo Vlahovic

Serie A
Juventus

Dusan Vlahovic, contro il Verona, è tornato al goal dopo 179 giorni: un gran calcio di punizione, ma anche 45' molto convincenti.

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Un pareggio che rende più vicino il terzo posto ma che, per come è arrivato, in nessun modo può essere stato accolto con soddisfazione.

La Juventus, tra le mura amiche dello Stadium, riesce solo in piccola parte ad approfittare della sconfitta del Milan contro il Sassuolo, e tra l'altro affrontando una squadra il cui destino era di fatto segnato da giorni: il Verona già retrocesso.

L'1-1 finale è servito dunque, in attesa della risposta della Roma, a conservare le tre lunghezze di vantaggio sul Como quinto e dunque, per Luciano Spalletti, la notizia più bella lasciata in eredità dalla sfida con gli scaligeri può essere soprattutto il secondo tempo di Dusan Vlahovic.

  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    INIZIALMENTE IN PANCHINA

    La domenica di Dusan Vlahovic era iniziata dalla panchina.

    Non poteva d'altronde essere altrimenti, visto che l'attaccante serbo, dal suo ritorno dal lungo infortunio che lo ha costretto ai box tra fine novembre e metà marzo, aveva giocato appena quattordici minuti.

    Meno di un quarto d'ora spalmato in due presenze, intervallate da un problema al polpaccio che ha reso ancora più complicato il suo pieno recupero.

    Spalletti ha dunque deciso inizialmente di far poggiare il peso dell'attacco sulle spalle di David, per poi lanciare nella mischia Vlahovic ad inizio ripresa dopo che la sua squadra, dopo aver dominato in lungo e in largo, clamorosamente aveva chiuso la prima frazione in svantaggio.

    Una decisione audace, visto che quella tornata in campo è stata una squadra totalmente a trazione anteriore, ma che ha dato i suoi frutti.

    Vlahovic ha fin da subito vestito i panni del trascinatore, risultando poi anche decisivo.

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  • IN GOAL DOPO 179 GIORNI

    Per l'ultimo goal di Dusan Vlahovic in quella che è stata una stagione travagliatissima, bisognava tornare allo scorso 29 ottobre e ad una sfida contro l'Udinese valida per il nono turno di Serie A.

    Sulla panchina di quella Juventus, che aveva da poco concluso il suo rapporto con Igor Tudor, sedeva il tecnico ad interim Massimo Brambilla, in attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti, e da allora molte cose sono cambiate.

    Contro il Verona, Vlahovic al 62' si è incaricato di battere un calcio di punizione conquistato da Conceição, per poi spedire il pallone alle spalle di Montipò con un'autentica pennellata.

    Un goal d'autore, che può segnare per lui un nuovo inizio proprio mentre la stagione si avvia alla sua conclusione.

    Il vero Vlahovic sta tornando e, in attesa di definire il futuro, il modo in cui lo Stadium ha scandito il suo nome dopo la rete ha tanto il sapore di una riconciliazione ormai totale.

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  • OLTRE LA RETE C'È DI PIÙ

    Contro il Verona, Vlahovic non si è limitato a segnare il goal che è valso l'1-1 finale.

    Se la traiettoria bassa sul secondo palo resterà l'immagine da incorniciare, i suoi 45' di gioco sono stati scanditi anche da molto altro.

    Con il suo ingresso in campo, l'attaccante serbo ha dato la scossa ad una squadra che nel finale di primo tempo aveva subito il contraccolpo dello 0-1 subito, ha battagliato contro il muro eretto dai difensori gialloblù, ha dialogato con i compagni e, in definitiva, ha garantito quel peso e quei movimenti che prima del suo ingresso in campo erano mancanti.

  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    QUANTO È MANCATO ALLA JUVE

    Normale dunque chiedersi, anche alla luce dell'ennesima prova incolore di David, quanto alla Juventus sia mancato un giocatore come Dusan Vlahovic.

    Tra i centravanti a disposizione di Luciano Spalletti, nessuno riesce a dare ciò che lui riesce a garantire in termini di goal, movimenti e grinta e, contro il Verona, è parso evidente il fatto che ci sia una squadra bianconera con lui ed una senza di lui.

    Le prossime settimane diranno di più sul suo futuro, quello che intanto è certo è che sostituirlo non sarà eventualmente facile.

    Di attaccanti come Vlahovic in Serie A ce ne sono pochi e magari, senza quel grave infortunio, il pareggio contro il Verona avrebbe lasciato in bocca alla Juventus un sapore molto meno amaro.

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