Un gran goal dopo 179 giorni di attesa, ma non solo: alla Juventus è mancato tanto questo Vlahovic

Un pareggio che rende più vicino il terzo posto ma che, per come è arrivato, in nessun modo può essere stato accolto con soddisfazione.
La Juventus, tra le mura amiche dello Stadium, riesce solo in piccola parte ad approfittare della sconfitta del Milan contro il Sassuolo, e tra l'altro affrontando una squadra il cui destino era di fatto segnato da giorni: il Verona già retrocesso.
L'1-1 finale è servito dunque, in attesa della risposta della Roma, a conservare le tre lunghezze di vantaggio sul Como quinto e dunque, per Luciano Spalletti, la notizia più bella lasciata in eredità dalla sfida con gli scaligeri può essere soprattutto il secondo tempo di Dusan Vlahovic.