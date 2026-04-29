Un giocatore U21 sempre in campo, l'idea della FIFA. La Serie A dovrebbe cambiare registro, Under 21 praticamente inesistenti

Non solo gli Under 20 e gli Under 21 non hanno modo di giocare nel massimo campionato italiano, se non per qualche esordio occasionale derivante da infortuni e squalifiche per molteplici colleghi all'interno della rosa, ma di base solamente poche squadre di Serie A hanno effettivamente giovani presenti costantemente in prima squadra.

Ad esempio, nel Napoli Campione d'Italia nessun elemento della prima squadra ha meno di 22 anni, escludendo il quarto portiere Ferrante che in qualche occasione è stato convocato nella rosa principale.

La Juventus può contare su Adzic e soprattutto su Yildiz, che se a disposizione è costantemente titolare dal primo minuto. Nell'Inter che vola verso lo Scudetto l'unico giocatore presente in prima squadra con 20 o 21 anni è Pio Esposito, mentre il Milan ci sono Athekame e Bartesaghi.

Nel caso delle milanesi i tre appena citati non sono stati sempre in campo, ragion per cui è spesso mancata una rappresentanza Under 21. Pisilli è costantemente utilizzato nella Roma e da gennaio sono presenti in giallorosso anche Robinio Vaz e Venturino.

Tra le nuove big la squadra che ha sempre una rappresentanza Under in campo è sicuramente il Como, considerando i ventenni Diao, Jesus Rodriguez e Addai, al pari del 21enne Nico Paz.