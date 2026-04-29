Un giocatore U21 sempre in campo, l'idea della FIFA. La Serie A dovrebbe cambiare registro, Under 21 praticamente inesistenti

Tra le tante novità del consiglio FIFA andato in scena a Vancouver martedì, c'è anche l'approvazione all'unanimità di un processo di consultazione che potrebbe portare all'obbligo di avere almeno un giocatore Under 20 o 21 in ogni momento della partita. La proposta potrebbe essere presentata nella primavera 2027, così da essere effettiva dall'annata 2027/2028.
Insomma, tra due stagioni ogni squadra potrebbe dover inserire almeno un giovane U20 o U21 nella propria formazione iniziale o comunque a gara in corso, così da dare più spazio alle nuove generazioni evitando di affidarsi solamente agli elementi più esperti o comunque sopra questa soglia giovanile.
Da tempo si parla di come l'Italia abbia bisogno di far giocare i giovani, così che questi, soprattutto quelli italiani, possano poi effettivamente confrontarsi alla pari con i colleghi stranieri nei tornei continentali dei club e quelli con la propria Nazionale. Attualmente le norme della Serie A prevedono l'obbligo di inserire alcuni Under 23 nella propria rosa, ma di base non c'è alcun obbligo per il loro effettivo utilizzo.
Quello che potrebbe imporre la FIFA tra un anno, portando il massimo campionato italiano ad adeguarsi in merito. Attualmente, senza alcun obbligo e un reiterato 'fastidio' nel lanciare i giovani, la Serie A è messa malissimo da questo punto di vista, tanto che solamente una manciata di giocatori Under 20 e/o Under 21 hanno modo di giocare ogni weekend dal primo minuto o dopo essere subentrati nella ripresa.