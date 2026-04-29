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PalestraGetty Images
Francesco Schirru

Un giocatore U21 sempre in campo, l'idea della FIFA. La Serie A dovrebbe cambiare registro, Under 21 praticamente inesistenti

Serie A
Cagliari
Como vs Napoli
Como
Napoli
Bologna vs Cagliari
Bologna
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
Hellas Verona

Il Consiglio FIFA ha approvato all'unanimità un processo di consultazione per portare all'inserimento costante di un Under 20 o 21 in ogni partita. La Serie A, da questo punto di vista, è attualmente messa malissimo. Il Cagliari è quella che ha schierato più giocatori giovani, nel Como due Under tra i più presenti in assoluto.

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Tra le tante novità del consiglio FIFA andato in scena a Vancouver martedì, c'è anche l'approvazione all'unanimità di un processo di consultazione che potrebbe portare all'obbligo di avere almeno un giocatore Under 20 o 21 in ogni momento della partita. La proposta potrebbe essere presentata nella primavera 2027, così da essere effettiva dall'annata 2027/2028.

Insomma, tra due stagioni ogni squadra potrebbe dover inserire almeno un giovane U20 o U21 nella propria formazione iniziale o comunque a gara in corso, così da dare più spazio alle nuove generazioni evitando di affidarsi solamente agli elementi più esperti o comunque sopra questa soglia giovanile.

Da tempo si parla di come l'Italia abbia bisogno di far giocare i giovani, così che questi, soprattutto quelli italiani, possano poi effettivamente confrontarsi alla pari con i colleghi stranieri nei tornei continentali dei club e quelli con la propria Nazionale. Attualmente le norme della Serie A prevedono l'obbligo di inserire alcuni Under 23 nella propria rosa, ma di base non c'è alcun obbligo per il loro effettivo utilizzo.

Quello che potrebbe imporre la FIFA tra un anno, portando il massimo campionato italiano ad adeguarsi in merito. Attualmente, senza alcun obbligo e un reiterato 'fastidio' nel lanciare i giovani, la Serie A è messa malissimo da questo punto di vista, tanto che solamente una manciata di giocatori Under 20 e/o Under 21 hanno modo di giocare ogni weekend dal primo minuto o dopo essere subentrati nella ripresa.

  • LA SITUAZIONE DELLE BIG

    Non solo gli Under 20 e gli Under 21 non hanno modo di giocare nel massimo campionato italiano, se non per qualche esordio occasionale derivante da infortuni e squalifiche per molteplici colleghi all'interno della rosa, ma di base solamente poche squadre di Serie A hanno effettivamente giovani presenti costantemente in prima squadra.

    Ad esempio, nel Napoli Campione d'Italia nessun elemento della prima squadra ha meno di 22 anni, escludendo il quarto portiere Ferrante che in qualche occasione è stato convocato nella rosa principale.

    La Juventus può contare su Adzic e soprattutto su Yildiz, che se a disposizione è costantemente titolare dal primo minuto. Nell'Inter che vola verso lo Scudetto l'unico giocatore presente in prima squadra con 20 o 21 anni è Pio Esposito, mentre il Milan ci sono Athekame e Bartesaghi.

    Nel caso delle milanesi i tre appena citati non sono stati sempre in campo, ragion per cui è spesso mancata una rappresentanza Under 21. Pisilli è costantemente utilizzato nella Roma e da gennaio sono presenti in giallorosso anche Robinio Vaz e Venturino.

    Tra le nuove big la squadra che ha sempre una rappresentanza Under in campo è sicuramente il Como, considerando i ventenni Diao, Jesus Rodriguez e Addai, al pari del 21enne Nico Paz.

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  • IL RECORD DEL CAGLIARI

    Dopo aver guidato il Cagliari Primavera alla vittoria della Coppa Italia, Fabio Pisacane non ha certo dimenticato i giovani rossoblù. Promosso in prima squadra, il tecnico ha spesso lanciato nuovi Under sia dal primo minuto che a gara in corso, facendo conoscere al grande pubblico sardo dei talentini nascosti e noti solamente agli habituè della squadra giovanile.

    Tra i 50 giocatori più giovani schierati dalle squadre di Serie A in questa stagione, 7 fanno parte del Cagliari. Uno di loro è Palestra, titolare indiscusso e con futuro luminoso davanti a sè, ma ultimamente si è messo in mostra anche Mendy, 19enne senegalese in grado di segnare una doppietta all'Atalanta nel giro dei primi otto minuti di gara.

    Sono ormai nomi noti anche Kilicsoy e Idrissi, mentre Raterink ha avuto modo di giocare solamente una manciata di minuti. Nel mezzo c'è Liteta e Trepy, utilizzati in qualche occasione in più.


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  • I PIÙ PRESENTI IN SERIE A

    Alcune squadre di Serie A non hanno problemi a schierare sempre, o quasi, un Under 21, come le già citate Juventus, Cagliari e Como, ma la maggior parte fatica enormemente in tal senso.

    Tra i giocatori più presenti nel torneo 2025/2026 esistono però anche alcuni Under: il difensore del Lecce Tiago Gabriel, ventenne, ha perso appena 200 minuti in stagione, risultando nella top ten tra i calciatori di movimento.

    Stesso discorso per il già citato Marco Palestra, che ha giocato tutta l'annata di Serie A ad eccezione di 244 minuti. Nico Paz del Como e Yildiz sono gli altri due Under 21 presenti nella top 50 dei giocatori più presenti fin qui, segno di come la grande maggioranza siano elementi over 30 o soprattutto over 25.

    Allargando il discorso ai 100 giocatori con più minuti giocati, a Palestra, Nico Paz, Yildiz e Tiago Gabriel si aggiungono solamente Jacobo Ramon del Como, Angori del Pisa, Circati del Parma, Wesley della Roma e Norton-Cuffy del Genoa. Per un totale di 9.