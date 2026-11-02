Un Frosinone italianissimo: brillano Palmisani, Calò, Calvani e Raimondo, chi può meritarsi la chiamata di Mancini e della Nazionale

20 punti in classifica, metà bottino salvezza in saccoccia dopo appena 10 giornate. È un Frosinone straordinario, quello che Alvini sta guidando in questo primo terzo di stagione.
Quella ciociara è una squadra che gioca bene, facendo un calcio offensivo che sta valorizzando tutti i talenti in rosa.
E, per fortuna del nostro calcio, molti di questi sono italiani. Alle porte di una nuova pausa per le nazionali, è dunque lecito chiedersi quali protagonisti gialloblu possano veramente essere finiti nel radar di Roberto Mancini, uno che ai giovani e agli emergenti ha sempre riservato un posto nelle convocazioni.
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