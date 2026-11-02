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Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Un Frosinone italianissimo: brillano Palmisani, Calò, Calvani e Raimondo, chi può meritarsi la chiamata di Mancini e della Nazionale

Serie A
Frosinone
Italia
G. Calvani
G. Calo
L. Palmisani
A. Raimondo

La linea verde e italiana del club giallazzurro attira l'attenzione del CT: tra giovani promesse, certezze e scommesse, ecco chi spera in una convocazione in Nazionale

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20 punti in classifica, metà bottino salvezza in saccoccia dopo appena 10 giornate. È un Frosinone straordinario, quello che Alvini sta guidando in questo primo terzo di stagione. 

Quella ciociara è una squadra che gioca bene, facendo un calcio offensivo che sta valorizzando tutti i talenti in rosa.

E, per fortuna del nostro calcio, molti di questi sono italiani. Alle porte di una nuova pausa per le nazionali, è dunque lecito chiedersi quali protagonisti gialloblu possano veramente essere finiti nel radar di Roberto Mancini, uno che ai giovani e agli emergenti ha sempre riservato un posto nelle convocazioni.

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  • Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    PALMISANI GIÀ IN ORBITA AZZURRA

    Per Lorenzo Palmisani il profumo della maglia azzurra non sarebbe certo una novità. Il giovane portiere cresciuto nel vivaio del Frosinone ha già fatto tutta la filiera delle Nazionali giovanili, dimostrando personalità, reattività tra i pali e una maturità superiore alla sua età anagrafica. Le sue prestazioni hanno confermato quanto di buono si diceva sul suo conto fin dai tempi della Primavera. Considerando che l’Under 21, con cui Palmisani gioca abitualmente, si limiterà a disputare un amichevole durante la prossima finestra dopo aver brillantemente conquistato il pass per i prossimi Europei, ecco che il portiere del Frosinone potrebbe anche essere testato fra i grandi. 

  • Calò FrosinoneGetty Images

    CALÓ, UN TALENTO ARRIVATO TARDI

    Chi sogna una chiamata da Coverciano è Giacomo Calò. Sebbene la consacrazione ad alti livelli sia arrivata più tardi rispetto ad altri colleghi, a ben 29 anni, la continuità e la qualità delle sue giocate nel cuore del centrocampo ciociaro hanno evidenziato tutto il suo talento.  In una Nazionale alla costante ricerca di geometria e qualità in fase di impostazione, il suo nome non sfigurerebbe affatto e anzi potrebbe arricchire la favola del calciatore triestino, autore di 5 reti e 1 assist in questa Serie A.

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  • Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport

    CALVANI, L’ENNESIMA SORPRESA

    Tra le note più liete della stagione frusinate c'è sicuramente Gabriele Calvani. Arrivato tra la curiosità generale, il giovane difensore ha impiegato pochissimo tempo per prendersi la scena e conquistare la fiducia di ambiente e addetti ai lavori. Come anche sottolineato da Alvini dopo la grande prestazione contro il Torino, il centrale potrebbe essere in lizza per una chiamata da Mancini, anche per testare il suo valore e dare all’Italia una soluzione in più nel pacchetto arretrato.

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  • Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images

    RAIMONDO FRENATO DALL’INFORTUNIO?

    Così come Palmisani, poi, anche Antonio Raimondo già conosce l’Azzurro, dopo le esperienze con l’Under 21. La punta, che già a maggio raccontava a GOAL il suo sogno di giocare con la Nazionale, ha fatto un avvio di Serie A straordinaria. Vista l’assenza di Kean, il suo nome sarebbe assolutamente spendibile, ma il problema alla caviglia rischia di tenerlo fuori gioco, e non solo dalla Nazionale. 

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