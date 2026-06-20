Un finale di stagione deludente con la Juventus e i Mondiali disastrosi con la Turchia: cosa succede a Yildiz?

Potevano, e forse dovevano, essere i Mondiali della sua definitiva consacrazione a livello internazionale. Kenan Yildiz invece rischia di lasciare la rassegna iridata quasi di passaggio.
Certo le occasioni, considerate qualità tecniche e la giovanissima età, probabilmente in futuro non mancheranno al numero 10 della Juventus. Ma qualche domanda sul suo rendimento degli ultimi mesi forse è lecito farsela.
Il vero Yildiz, quello capace di trascinare i compagni e diventato il simbolo del nuovo corso bianconero, in campo ormai non si vede da troppo tempo.
E anche a livello fisico il talento turco appare sempre in evidente debito d'ossigeno tanto che, prima Spalletti e poi Montella, hanno cercato di centellinarne le energie. Ma cosa succede davvero a Yildiz?