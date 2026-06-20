Un finale di stagione deludente con la Juventus e i Mondiali disastrosi con la Turchia: cosa succede a Yildiz?

Qualcuno per qualche tempo inizia a pensare che dietro l'evidente calo di Yildiz negli ultimi mesi possa esserci il pensiero ai Mondiali con la sua Turchia. Ma viene smentito dai fatti.

Montella infatti è costretto a risparmiarlo in entrambe le amichevoli contro Macedonia del Nord e Venezuela. L'obiettivo è averlo al top per il debutto nella rassegna iridata. Ma alla fine Yildiz parte dalla panchina.

"Ha problematiche al ginocchio" aveva spiegato il CT italiano qualche settimana prima confermando di fatto quando era filtrato dalla Continassa. Contro il Paraguay comunque Yildiz torna finalmente titolare ed è rimasto in campo fino al fischio finale che ha decretato l'eliminazione della Turchia dai Mondiali.

Un'altra amarezza per il numero 10 della Juventus al termine di una stagione a dir poco deludente dopo la mancata qualificazione in Champions.