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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Un finale di stagione deludente con la Juventus e i Mondiali disastrosi con la Turchia: cosa succede a Yildiz?

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Kenan Yildiz è irriconoscibile ormai da mesi tra prestazioni sottotono, problemi fisici mai del tutto chiariti e un Mondiale già finito ancora prima di cominciare. Ma alla Juventus è l'unico intoccabile.

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Potevano, e forse dovevano, essere i Mondiali della sua definitiva consacrazione a livello internazionale. Kenan Yildiz invece rischia di lasciare la rassegna iridata quasi di passaggio.

Certo le occasioni, considerate qualità tecniche e la giovanissima età, probabilmente in futuro non mancheranno al numero 10 della Juventus. Ma qualche domanda sul suo rendimento degli ultimi mesi forse è lecito farsela.

Il vero Yildiz, quello capace di trascinare i compagni e diventato il simbolo del nuovo corso bianconero, in campo ormai non si vede da troppo tempo.

E anche a livello fisico il talento turco appare sempre in evidente debito d'ossigeno tanto che, prima Spalletti e poi Montella, hanno cercato di centellinarne le energie. Ma cosa succede davvero a Yildiz?

  • UN INIZIO DI STAGIONE TRAVOLGENTE E IL RINNOVO CON LA JUVE

    La stagione di Kenan Yildiz con la Juventus, in realtà, era iniziata piuttosto bene.

    Due assist alla prima giornata di campionato contro il Parma, goal e assist alla prima di Champions contro il Borussia Dortmund e pure nello spettacolare 4-3 contro l'Inter.

    La sensazione, insomma, era che i numeri del turco fossero destinati a migliorare ulteriormente col passare delle settimane.

    Poi però ecco una flessione: un solo goal segnato in campionato tra fine settembre e fine novembre. E i primi problemi al ginocchio che lo avrebbero tormentato a lungo.

    Il miglior periodo Yildiz lo vive a cavallo delle feste natalizie quando segna sei goal in dieci partite di Serie A. Fornendo anche due assist.

    Così il 7 febbraio 2026 arriva la firma sul tanto atteso rinnovo. Yildiz si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2030 diventando attualmente il giocatore più pagato della rosa: 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

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  • IL CALO E L'INFORTUNIO

    Da quel giorno di fatto però il vero Yildiz non si è più visto.

    Sì, il turco ha segnato altri due goal in campionato contro Pisa e Sassuolo. Ma nelle ultime decisive nove giornate Yildiz non è andato in rete e neppure fornito assist ai compagni.

    Spento, nullo, impalpabile. O più semplicemente irriconoscibile. A frenare il turco è un non mai meglio precisato fastidio al ginocchio che gli impedisce di allenarsi con regolarità.

    E così capita spesso di vederlo piegato in due già a fine primo tempo. Segnale evidente di una condizione fisica lontana da quella ottimale. Una situazione che finisce col togliergli la lucidità necessaria.

    Spalletti prova a gestirlo facendo partire Yildiz dalla panchina contro Bologna e Milan. Poi lo schiera però titolare nelle successive tre partite senza ottenere risposte positive fino al nuovo infortunio, stavolta muscolare, che gli impedisce di scendere in campo nel derby all'ultima giornata.

    La stagione di Yildiz con la Juventus si chiude quindi con 11 goal e 10 assist in 47 presenze. Ovvero una rete in meno e un assist in più rispetto a quella precedente. La crescita tanto attesa, insomma, non si è vista.

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  • COMPARSA AI MONDIALI

    Qualcuno per qualche tempo inizia a pensare che dietro l'evidente calo di Yildiz negli ultimi mesi possa esserci il pensiero ai Mondiali con la sua Turchia. Ma viene smentito dai fatti.

    Montella infatti è costretto a risparmiarlo in entrambe le amichevoli contro Macedonia del Nord e Venezuela. L'obiettivo è averlo al top per il debutto nella rassegna iridata. Ma alla fine Yildiz parte dalla panchina.

    "Ha problematiche al ginocchio" aveva spiegato il CT italiano qualche settimana prima confermando di fatto quando era filtrato dalla Continassa. Contro il Paraguay comunque Yildiz torna finalmente titolare ed è rimasto in campo fino al fischio finale che ha decretato l'eliminazione della Turchia dai Mondiali.

    Un'altra amarezza per il numero 10 della Juventus al termine di una stagione a dir poco deludente dopo la mancata qualificazione in Champions.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-BOLOGNAAFP

    UNICO INCEDIBILE

    Nonostante il rendimento degli ultimi tempi alla Continassa non ci sono dubbi su Kenan Yildiz.

    Il turco viene ritenuto l'unico vero incedibile. L'uomo intorno al quale cercare di ricostruire una Juventus vincente nel più breve tempo possibile.

    Età e qualità, d'altronde, giocano dalla sua parte. A patto di risolvere definitivamente i problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato l'ultima stagione.

    Le società interessate a Yildiz non mancherebbero, dal solito Real Madrid all'Arsenal. E la Juventus in caso di cessione incasserebbe una plusvalenza netta o quasi.

    Ma come detto a Torino nessuno ha mai preso in considerazione l'ipotesi di vendere Yildiz neppure davanti a un'offerta da 100 milioni di euro. Intoccabile, punto.

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