Un’estate sportiva… “italiana”: come vedere i GP di F1® e MotoGP™, Wimbledon, gli Europei di nuoto, atletica leggera e volley e gli altri eventi in streaming su NOW

NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Due, in particolare, sono i piani di abbonamento che NOW mette a disposizione degli appassionati: il primo ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Goal. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.