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Un’estate sportiva… “italiana”: come vedere i GP di F1® e MotoGP™, Wimbledon, gli Europei di nuoto, atletica leggera e volley e gli altri eventi in streaming su NOW

Altri sport

Su NOW è possibile seguire i principali eventi sportivi in cui l’Italia può dire la sua: tutte le informazioni utili.

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Sarà un’estate entusiasmante per lo sport “italiano” quella appena iniziata: segno che l’Italia sa come trionfare, dai motori con F1® e MotoGP™ al Tennis, passando per l’atletica, il nuoto e il volley.

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Insomma, su NOW non ci si annoia: perché è lì che sarà possibile seguire tutti i principali eventi sportivi “italiani” dell’estate.

Ma come? In questo articolo tutte le informazioni utili.


  • WIMBLEDON IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Se si pensa alla grande estate sportiva italiana ovviamente viene da pensare a Wimbledon, il più antico e prestigioso torneo di tennis al mondo.

    Un’opportunità importante per Jannik Sinner di consolidare il suo primato nella classifica ATP, vista anche l’assenza di Carlos Alcaraz.

    Diversi gli italiani presenti a Wimbledon, che si tiene dal 29 giugno al 12 luglio: nonostante il forfait di Lorenzo Musetti ci sarà Matteo Berrettini, insieme a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi.

    E ovviamente non si può non citare la grande sfida che attende Jasmine Paolini, pronta a dar prova della sua forza sull’erba.

    Su NOW è possibile, comunque, seguire anche un altro grande appuntamento dei circuiti ATP e WTA: lo US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre.

    Presenti nel palinsesto estivo di NOW anche 2 tornei ATP 1000 e WTA 1000.

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  • LE GARE DI F1® SU NOW

    L’estate della Formula 1® si è aperta con la straordinaria vittoria di Lewis Hamilton, su Ferrari, al GP di Barcellona: una prova di forza della Rossa che ha sostanzialmente riaperto un Mondiale che sembrava destinato alle Mercedes, quella guidata da Andrea Kimi Antonelli in particolare.

    Il pilota italiano inizia il periodo estivo in testa alla classifica piloti, e questa è già una buona notizia per l’Italia che, però, adesso può contare sulla crescita esponenziale delle Rosse di Hamilton e Charles Leclerc, che nel GP “della verità”, ovvero quello di Barcellona (da sempre conferma suprema della bontà di un progetto tecnico), ha lanciato un messaggio chiaro. Le Ferrari ci sono.

    E su NOW è possibile seguire in streaming le 7 gare in programma per quest’estate:

    • Il GP Lenovo d’Austria del 28 giugno
    • Il GP Pirelli di Gran Bretagna il 5 luglio
    • Il GP Moët &amp; Chandon del Belgio il 19 luglio
    • Il GP AWS di Ungheria il 29 luglio
    • Il GP Heineken d’Olanda il 23 agosto
    • Il GP Pirelli d’Italia il 6 settembre
    • Il GP Tag Heuer di Spagna il 13 settembre
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  • QUANTE GARE DI MOTOGP™ SU NOW

    Anche in MotoGP™ ovviamente c’è l’Italia protagonista, con Marco Bezzecchi su Aprilia che apre il periodo estivo in testa al Motomondiale, ma attenzione, dietro allo spagnolo Jorge Martin, a Fabio Di Giannantonio. Più indietro Pecco Bagnaia, in ripresa con la Ducati.

    Quindi, la possibilità di vedere un italiano tornare a vincere il Motomondiale c’è: e su NOW è possibile seguire in streaming le 6 gare di MotoGP™ in programma quest’estate.

  • GLI EVENTI SPORTIVI DELL’ESTATE 2026 SU NOW

    Non solo tennis e motori: su NOW nell’estate 2026 è possibile seguire gli altri principali eventi sportivi con protagonisti atleti italiani.

    A partire dagli Europei di Volley femminili e maschili, in programma rispettivamente dal 21 agosto al 6 settembre e dal 10 settembre al 26 settembre, ma anche gli Europei di nuoto, dal 31 luglio al 16 agosto e quelli di atletica leggera, dal 10 al 16 agosto.

    Da non perdere i Mondiali femminili di basket, dal 4 al 13 settembre e il Rugby Nations Championship, dal 4 al 18 luglio.

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  • COME VEDERE TENNIS, F1®, MOTOGP™, VOLLEY E TUTTO LO SPORT SU NOW

    Per seguire tutti gli eventi sportivi estivi su NOW bisogna acquistare il PASS SPORT, pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Due, in particolare, sono i piani di abbonamento che NOW mette a disposizione degli appassionati: il primo ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Goal. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.

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