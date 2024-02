Un cane fa irruzione in campo in San Lorenzo-Union: nessuno riesce a prenderlo, gara interrotta per 5 minuti

Episodio curioso nel corso della sfida valida per il campionato argentino: il cane ha girovagato per il campo per alcuni minuti, senza essere fermato.

Tra i ventidue calciatori è un cane a recitare il ruolo di protagonista sul rettangolo verde di gioco. È accaduto in Argentina, nel corso della sfida valida per il massimo campionato tra San Lorenzo e Union Santa Fe. L’episodio ha costretto l’arbitro a interrompere il gioco per circa 5 minuti, con gli addetti alla sicurezza e i calciatori impegnati a bloccare il cucciolo a quattro zampe. L'articolo prosegue qui sotto Il cane ha fatto irruzione in campo e ha iniziato a correre per tutta una metà campo.

Dopo qualche minuto, però, è stato fermato e il gioco è ripreso, con le due squadre regolarmente in campo.