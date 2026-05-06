Un bagliore nella debacle di Roma: Braschi potrebbe candidarsi per una maglia da titolare in Fiorentina-Genoa

Come detto, nell'ambito di una partita che ha visto la Fiorentina non riuscire ad arginare una Roma chiamata a rilanciarsi in ottica Champions League, Riccardo Braschi ha rappresentato l'unica vera nota positiva della serata.

L'esordio in Serie A del bomber della formazione Primavera era atteso da tempo dai tifosi viola, ma dopo diverse panchine e qualche promettente riscaldamento a bordo campo, è slittato appunto allo scorso 4 maggio, quando è stato gettato nella mischia ad inizio ripresa al posto di un evanescente Gudmundsson e quando di fatto la Roma aveva già chiuso il discorso.

Ebbene Braschi al primo pallone toccato in massima serie, è andato ad un passo da quel goal che gli è stato negato solo dal palo interno a Svilar ormai battuto.

Questione di centimetri e una sorta di primato sfumato, ma la risposta data potrebbe ora consentirgli ritagliarsi maggiore spazio nell'ultima parte di stagione.



