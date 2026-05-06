Un bagliore nella debacle di Roma: Braschi potrebbe candidarsi per una maglia da titolare in Fiorentina-Genoa

Un piccolo bagliore, in una serata per il resto da incubo.
La Fiorentina cercava sul campo della Roma quegli ultimi punti che si sarebbero tradotti nella salvezza matematica, ma la notte dell'Olimpico ha lasciato in eredità solo un pesante 4-0, figlio di quella che è stata la prestazione più deludente del 2026.
Contro i giallorossi la squadra di Paolo Vanoli non è praticamente mai stata in partita, eppure è riuscita in qualche modo a tornare dalla Capitale con una notizia positiva.
Una notizia che porta un nome e cognome, ovvero quello di Riccardo Braschi, giovanissimo attaccante che proprio a Roma ha fatto il suo esordio in Serie A, rivelandosi alla fine il migliore dei suoi.
La Fiorentina cercherà nel prossimo turno di campionato contro il Genoa quegli ultimi punti che potrebbero rappresentare il definitivo sospiro di sollievo e chissà che questa volta al Franchi, a guidare l'attacco viola, non possa essere proprio il gioiello classe 2006.