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Leonardo Gualano

Un bagliore nella debacle di Roma: Braschi potrebbe candidarsi per una maglia da titolare in Fiorentina-Genoa

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Fiorentina vs Genoa
Genoa

Protagonista di un ottimo debutto in Serie A, l'attaccante gigliato potrebbe candidarsi per una maglia da titolare in occasione di Fiorentina-Genoa.

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Un piccolo bagliore, in una serata per il resto da incubo.

La Fiorentina cercava sul campo della Roma quegli ultimi punti che si sarebbero tradotti nella salvezza matematica, ma la notte dell'Olimpico ha lasciato in eredità solo un pesante 4-0, figlio di quella che è stata la prestazione più deludente del 2026.

Contro i giallorossi la squadra di Paolo Vanoli non è praticamente mai stata in partita, eppure è riuscita in qualche modo a tornare dalla Capitale con una notizia positiva.

Una notizia che porta un nome e cognome, ovvero quello di Riccardo Braschi, giovanissimo attaccante che proprio a Roma ha fatto il suo esordio in Serie A, rivelandosi alla fine il migliore dei suoi.

La Fiorentina cercherà nel prossimo turno di campionato contro il Genoa quegli ultimi punti che potrebbero rappresentare il definitivo sospiro di sollievo e chissà che questa volta al Franchi, a guidare l'attacco viola, non possa essere proprio il gioiello classe 2006.

  • AD UN PASSO DAL GOAL A ROMA

    Come detto, nell'ambito di una partita che ha visto la Fiorentina non riuscire ad arginare una Roma chiamata a rilanciarsi in ottica Champions League, Riccardo Braschi ha rappresentato l'unica vera nota positiva della serata.

    L'esordio in Serie A del bomber della formazione Primavera era atteso da tempo dai tifosi viola, ma dopo diverse panchine e qualche promettente riscaldamento a bordo campo, è slittato appunto allo scorso 4 maggio, quando è stato gettato nella mischia ad inizio ripresa al posto di un evanescente Gudmundsson e quando di fatto la Roma aveva già chiuso il discorso.

    Ebbene Braschi al primo pallone toccato in massima serie, è andato ad un passo da quel goal che gli è stato negato solo dal palo interno a Svilar ormai battuto.

    Questione di centimetri e una sorta di primato sfumato, ma la risposta data potrebbe ora consentirgli ritagliarsi maggiore spazio nell'ultima parte di stagione.


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  • TANTI SEGNALI POSITIVI

    La prestazione di Braschi all'Olimpico, non è stata caratterizzata solo dal tiro con il quale ha colpito il palo al 47' dopo un bel controllo al limite dell'area di rigore.

    Il giovane attaccante gigliato si è infatti disimpegnato bene nel corso di tutta la seconda frazione, mostrando anche lampi di ottima tecnica.

    A referto anche una buona apertura per Parisi, una bella giocata suola-tacco nel tentativo di liberarsi dalla marcatura di Ndicka, quale sponda intelligente e soprattutto un atteggiamento eccellente.

    Braschi infatti si è proposto con continuità, facendo molto di più rispetto ad Albert Gudmundsson che, adattato nel ruolo di 'Falso 9', non è riuscito a lasciare il minimo segno nella partita.

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  • FIORENTINO E TIFOSO DELLA FIORENTINA

    Nato a Firenze il il 24 agosto del 2006, Braschi è cresciuto nella Fiorentina, squadra della quale è sempre stato tifoso.

    Entrato in pianta stabile nel gruppo dei 'grandi' nel corso di questa stagione, ha fatto il suo debutto con la compagine gigliata lo scorso 12 marzo, in occasione di una sfida con il Rakow valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League.

    Entrato in campo all'82' per sostituire Roberto Piccoli, prima ha contribuito alla rimonta dei gigliati, poi al triplice fischio finale si è lasciato andare a lacrime di gioia, mentre veniva abbracciato dai compagni.

    Nel corso di questa stagione, ha messo a segno 17 goal e 5 assist nel campionato Primavera 1, imponendosi come uno dei ragazzi di punta della formazione guidata da Galoppa.

  • TITOLARE CONTRO IL GENOA?

    Dotato di un grande fisico (è alto 190 cm) e spesso paragonato per caratteristiche e movimenti ad Edinson Cavani (anche se il suo idolo è Batistuta, leggenda gigliata della spesso ha imitato l'esultanza), Braschi potrebbe essersi candidato ad una maglia da titolare per la prossima sfida di campionato con il Genoa.

    Molto dipenderà ovviamente dalle condizioni di Kean e Piccoli (entrambi assenti nelle ultime uscite dei gigliati a causa di problemi fisici). Qualora i due centravanti non dovessero farcela per per la sfida in programma domenica al Franchi, Braschi potrebbe anche regalarsi la sua prima presenza da titolare in Serie A.

    Gudmundsson ha infatti dimostrato di digerire poco il ruolo di punta e dunque potrebbe toccare a lui guidare un tridente che potrebbe essere completato da Harrison a Solomon.

    A Paolo Vanoli eventualmente l'ultima parola: Braschi ha dimostrato di essere pronto e di meritarsi quella chance tanto attesa.

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