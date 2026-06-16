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Marco Trombetta

Un altro Zidane ai Mondiali: la prima volta di Luca, il figlio di Zinedine che sfida Messi con l'Algeria

Coppa del Mondo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria

A 28 anni la grande occasione di giocare per la prima volta i Mondiali: la storia di Luca Zidane, figlio di Zizou, e la scelta di rappresentare l'Algeria.

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Un altro Zidane giocherà i Mondiali per la prima volta dopo il 2006. Si tratta di Luca, secondo genito di Zizou, pronto a difenderà i pali dell'Algeria.

La sua storia parte dal Real ed ha seguito le radici dei nonni fino ad arrivare all'occasione di una vita.

  • CRESCIUTO CON RONALDO, BALE E BENZEMA

    Luca è il secondo dei quattro figli di Zidane, tutti calciatori. Enzo, il più grande, si è ritirato qualche anno fa dopo una carriera non troppo fortunata. Theo e Elyaz sono ancora relativamente giovani: il primo gioca col Cordoba, il secondo con la squadra B del Betis.

    L'unico che è riuscito, sino a questo momento, è ritagliarsi uno spazio nel grande calcio è stato Luca, cresciuto nel Real Madrid al fianco di campioni come Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema, disputando anche due partite da titolare con la maglia dei Blancos.

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  • PERCHE' ZIDANE GIOCA CON L'ALGERIA

    Dopo aver rappresentato la Francia nelle nazionali giovanili, vincendo anche un Europeo Under 17, Luca Zidane ha scelto di seguire le sue radici.

    I nonni e genitori di papà Zizou sono nati in Algeria e da settembre 2025 la FIFA ha approvato ufficialmente il suo cambio di nazionalità.

    "Penso subito a mio nonno in una circostanza come questa - ha raccontato Luca Zidane - fin da piccoli, abbiamo avuto una forte influenza culturale algerina in famiglia. Ne ho parlato con lui prima di fare questo passo, quando l’ha saputo era orgoglioso di me. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho preso una buona decisione. Poterlo rendere felice è molto importante per me. Gli regalerò la mia maglia, sono momenti che non si possono dimenticare"

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  • UN ALTRO ZIDANE AI MONDIALI, CONTRO MESSI SOTTO GLI OCCHI DI PAPA'

    A 28 anni, Luca sarà il primo Zidane dopo papà Zinedine a disputare un Mondiale. L'occasione di una vita per lui, che oggi gioca al Granada in seconda serie spagnola.

    Il debutto, tra l'altro, sarà contro l'Argentina campione in carica di Leo Messi. Non un debutto come un altro, non una partite come le altre, visto che Messi, per anni, è stato il grande rivale del padre quando allenava il Real Madrid.

    Papà Zizou è inoltre atteso a Kansas City per assistere al debutto del figlio. Avrebbe dovuto seguire l'esordio della Francia contro il Senegal, ma alla fine ha prevalso lo spirito di famiglia.

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