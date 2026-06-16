Dopo aver rappresentato la Francia nelle nazionali giovanili, vincendo anche un Europeo Under 17, Luca Zidane ha scelto di seguire le sue radici.

I nonni e genitori di papà Zizou sono nati in Algeria e da settembre 2025 la FIFA ha approvato ufficialmente il suo cambio di nazionalità.

"Penso subito a mio nonno in una circostanza come questa - ha raccontato Luca Zidane - fin da piccoli, abbiamo avuto una forte influenza culturale algerina in famiglia. Ne ho parlato con lui prima di fare questo passo, quando l’ha saputo era orgoglioso di me. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho preso una buona decisione. Poterlo rendere felice è molto importante per me. Gli regalerò la mia maglia, sono momenti che non si possono dimenticare"