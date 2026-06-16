A 28 anni, Luca sarà il primo Zidane dopo papà Zinedine a disputare un Mondiale. L'occasione di una vita per lui, che oggi gioca al Granada in seconda serie spagnola.
Il debutto, tra l'altro, sarà contro l'Argentina campione in carica di Leo Messi. Non un debutto come un altro, non una partite come le altre, visto che Messi, per anni, è stato il grande rivale del padre quando allenava il Real Madrid.
Papà Zizou è inoltre atteso a Kansas City per assistere al debutto del figlio. Avrebbe dovuto seguire l'esordio della Francia contro il Senegal, ma alla fine ha prevalso lo spirito di famiglia.