Un altro inizio di stagione difficile per Ivan Juric, il suo Monza fatica e tornano i fantasmi del passato

Il tecnico, al termine di Lecce-Monza, si è però detto soddisfatto della prestazione dei suoi al 'Via del Mare'.

"Difensivamente non abbiamo concesso niente, il Lecce non ha mai tirato in porta. Abbiamo concesso tre goal con leggerezza, ma il calcio è così. La squadra è giovane e pimpante, gioca bene a calcio ma se non diventa più cattiva non si va lontano. Stiamo pagando gli errori individuali ma il calcio è questo. Le statistiche contano poco, se alziamo il livello possiamo migliorare" ha dichiarato Juric.

L'allenatore del Monza poi ha spiegato cosa sia mancato per fare risultato: "Loro avevano cattiveria nell’attaccare sui piazzati e noi poca cattiveria nel difendere. Abbiamo creato tanto, Falcone ha fatto grandi parate al di là dell’errore. Lavoreremo su determinate situazioni. Nel primo tempo abbiamo avuto sei grandi occasioni da goal”.