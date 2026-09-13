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US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Un altro inizio di stagione difficile per Ivan Juric, il suo Monza fatica e tornano i fantasmi del passato

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Lecce vs Monza
Lecce

Il Monza non ha ancora mai vinto nelle prime quattro giornate di campionato in cui ha raccolto solo un punto. La sconfitta di Lecce complica le cose. Ivan Juric rivede i fantasmi delle ultime stagioni.

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Appuntamento con la prima vittoria ancora rimandata per il Monza.

La squadra di Ivan Juric è uscita sconfitta domenica pomeriggio dal 'Via del Mare' contro il Lecce per 3-2.

I brianzoli hanno fin qui raccolto solo un punto nelle prime quattro giornate di campionato. E sono tra le poche formazioni ancora senza vittorie.

Un cammino che rischia di fare tornare ad aleggiare i fantasmi del passato sulla panchina di Ivan Juric, reduce da una serie di esperienze non troppo fortunate.

  • ZERO VITTORIE IN CAMPIONATO

    Il campionato del Monza non era iniziato malissimo, con i brianzoli capaci di chiudere in parità il primo tempo a 'San Siro' contro l'Inter prima che i nerazzurri dilagassero nella ripresa.

    Ma se la sconfitta in casa dei campioni d'Italia al debutto assoluto era messa in preventivo, nelle successive partite sembrava lecito aspettarsi qualcosa di più.

    Il Monza invece ha perso in casa contro l'Udinese, ha pareggiato a Parma ed è stato sconfitto a Lecce.

    In mezzo l'unica gioia arrivata in Coppa Italia con la vittoria di Torino contro i granata e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale.

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  • COSA NON FUNZIONA NEL MONZA

    Ma quali sono i problemi principali del Monza in questo inizio di campionato?

    La squadra di Ivan Juric pratica un calcio gradevole dalla metà campo in su, ma fatica maledettamente in fase difensiva dove concede troppo agli avversari.

    Sono infatti già undici le reti subite dai brianzoli nelle prime quattro giornate di campionato. E mai il Monza è riuscito a mantenere la porta inviolata.

    La sensazione insomma è che alla squadra di Juric al momento manchi il necessario equilibrio, forse anche a causa dell'età media molto bassa della rosa.

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  • I FANTASMI DI JURIC

    Ivan Juric ha accettato la sfida di Monza anche per rilanciare la sua carriera.

    Il tecnico è infatti reduce da una serie di esperienze non troppo fortunate. Non è ad esempio andata bene alla Roma, dove era subentrato a metà settembre ma è durato solo un paio di mesi. Il bilancio? Quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte in dodici partite ufficiali.

    Peggio se possibile ha fatto al Southampton Anche in questo caso Juric subentra a stagione in corso con una situazione di classifica già disperata. Ma non riesce ad invertire la rotta ed evitare la retrocessione. Solo due le vittorie in sedici partite con ben tredici sconfitte.

    L'anno scorso è l'Atalanta a scegliere Ivan Juric per la successione di Gasperini. La Dea perde solo una delle prime dodici partite ufficiali, peraltro fuori casa contro il PSG campione d'Europa in Champions League. Ma pareggia troppo spesso. Così dopo due sconfitte consecutive senza goal segnati la panchina di Juric salta ancora.

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  • L'ANALISI DI JURIC

    Il tecnico, al termine di Lecce-Monza, si è però detto soddisfatto della prestazione dei suoi al 'Via del Mare'.

    "Difensivamente non abbiamo concesso niente, il Lecce non ha mai tirato in porta. Abbiamo concesso tre goal con leggerezza, ma il calcio è così. La squadra è giovane e pimpante, gioca bene a calcio ma se non diventa più cattiva non si va lontano. Stiamo pagando gli errori individuali ma il calcio è questo. Le statistiche contano poco, se alziamo il livello possiamo migliorare" ha dichiarato Juric.

    L'allenatore del Monza poi ha spiegato cosa sia mancato per fare risultato: "Loro avevano cattiveria nell’attaccare sui piazzati e noi poca cattiveria nel difendere. Abbiamo creato tanto, Falcone ha fatto grandi parate al di là dell’errore. Lavoreremo su determinate situazioni. Nel primo tempo abbiamo avuto sei grandi occasioni da goal”.

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