Un altro inizio di stagione difficile per Ivan Juric, il suo Monza fatica e tornano i fantasmi del passato

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Appuntamento con la prima vittoria ancora rimandata per il Monza.
La squadra di Ivan Juric è uscita sconfitta domenica pomeriggio dal 'Via del Mare' contro il Lecce per 3-2.
I brianzoli hanno fin qui raccolto solo un punto nelle prime quattro giornate di campionato. E sono tra le poche formazioni ancora senza vittorie.
Un cammino che rischia di fare tornare ad aleggiare i fantasmi del passato sulla panchina di Ivan Juric, reduce da una serie di esperienze non troppo fortunate.