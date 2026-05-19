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Former Catania Coach Rolando MaranGetty
Leonardo Gualano

Un altro commissario tecnico italiano per l'Albania: ufficiale l'accordo con Maran

UEFA Nations League C
Albania

Rolando Maran è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa come nuovo commissario tecnico dell'Albania.

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La Nazionale albanese riparte, come ormai quasi da tradizione, da un commissario tecnico italiano.

La guida delle Aquile è stata infatti assegnata a Rolando Maran, che si appresta così ad iniziare la sua prima avventura lontano dal calcio nostrano.

La sua nomina è stata ufficialmente annunciata nel corso di una conferenza stampa.

  • "PER NOI È LA SCELTA MIGLIORE"

    Ad annunciare ufficialmente il trovato accordo con Rolando Maran è stato il presidente della Federazione Calcistica albanese, Armand Duka.

    "Non è una scelta emotiva, ma si tratta di una scelta ponderata. Mi sono confrontato con lo staff tecnico della Federazione Calcistica albanese e, considerando la situazione e ciò di cui la squadra ha bisogno in questo momento, abbiamo deciso di puntare su Rolando Maran.

    Ci sono state delle candidature alternative e Maran lo sapeva, ma per motivi etici non faccio i nomi, e riteniamo di aver fatto la scelta migliore.

    La trattativa è stata semplice e il contratto è stato firmato solo mezz'ora fa. Al commissario tecnico ho spiegato che l'obiettivo è il primo posto nella Nations League e poi dobbiamo partecipare a Euro 2028."

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  • "HO L'OPPORTUNITÀ DI RAPPRESENTARE UN POPOLO"

    Rolando Maran, che sostituisce sulla panchina dell'Albania Sylvinho, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

    "Grazie per questa occasione. Ho seguito da vicino la Nazionale albanese e mi state dando l'opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese.

    Voglio trasmettere grande amore per questa maglia, per me si tratta di un impegno che mi assumo con un sentimento fortissimo per questa missione."

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  • LA "PRIMA" DA COMMISSARIO TECNICO

    Rolando Maran, per la prima volta in carriera, guiderà una Nazionale.

    Il tecnico, che ha firmato un contratto biennale, nel corso della sua lunga carriera ha allenato in Serie A Catania, Chievo, Cagliari e Genoa.

    Le sue ultime esperienze sono state in Serie B alla guida di Pisa e Brescia.

  • LA "TRADIZIONE ITALIANA"

    Quello tra la Nazionale albanese e i tecnici italiani è un rapporto che va avanti da tempo.

    Il primo allenatore nostrano a guidare le Aquile era stato Giuseppe Dossena nel 2002, al quale si sono poi succeduti Gianni De Biasi (che ha ottenuto la prima storica qualificazione a un Campionato Europeo), Christian Panucci (15 partite con 4 vittorie tra il 2017 e il 2019) e Edoardo Reja, che ha condotto la squadra alla promozione dalla Lega C a quella B di Nations League.

    Maran sarà dunque il quinto commissario tecnico italiano alla guida dell'Albania.

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