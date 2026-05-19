Un altro commissario tecnico italiano per l'Albania: ufficiale l'accordo con Maran

Ad annunciare ufficialmente il trovato accordo con Rolando Maran è stato il presidente della Federazione Calcistica albanese, Armand Duka.

"Non è una scelta emotiva, ma si tratta di una scelta ponderata. Mi sono confrontato con lo staff tecnico della Federazione Calcistica albanese e, considerando la situazione e ciò di cui la squadra ha bisogno in questo momento, abbiamo deciso di puntare su Rolando Maran.

Ci sono state delle candidature alternative e Maran lo sapeva, ma per motivi etici non faccio i nomi, e riteniamo di aver fatto la scelta migliore.

La trattativa è stata semplice e il contratto è stato firmato solo mezz'ora fa. Al commissario tecnico ho spiegato che l'obiettivo è il primo posto nella Nations League e poi dobbiamo partecipare a Euro 2028."