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diomandeGetty Images
Redazione Goal

Un altro colpo per il Real Madrid di Mourinho, è fatta per Diomande: affare da 140 milioni di euro

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Y. Diomande

L'ala ivoriana è a un passo dal Real Madrid per una cifra monstre.

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Yan Diomande è ormai vicinissimo a diventare un calciatore del Real Madrid. I blancos hanno infatti mosso dei passi concreti per definire l'intesa con il Lipsia, come riporta Sky Sport De, e sono pronti ad accogliere un altro colpo di una campagna acquisti che ha già portato alla corte di José Mourinho Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté e Carlos Espì.

Si tratterà, secondo quanto raccolto dalla Germania, di un affare dalla cifra complessiva di 140 milioni di euro.


  • UNA CIFRA MONSTRE

    Real Madrid e Lipsia hanno definito l'intesa sulla base di 125 milioni di euro di parte fissa, con bonus a salire fino a 140 milioni di euro.

    I 15 milioni di bonus sono divisi in 10 facilmente raggiungibili più altri 5 più complicati. Al Leganes andrà il 5% della cifra in virtù dell'accordo che aveva portato l'ala ivoriana dalla società spagnola al Lipsia.

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  • DIOMANDE ATTESO A MADRID

    Diomande, come riportato da Fabrizio Romano, saràa breve autorizzato dal Lipsia a volare a Madrid per svolgere le visite mediche.

    Il calciatore ivoriano è dunque atteso nei prossimi giorni nella capitale spagnola per completare l'iter che lo porterà alla firma sul contratto da cinque anni con il Real Madri.

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  • I NUMERI DI DIOMANDE

    Nella scorsa stagione al Lipsia - l'unica giocata in Germania - il classe 2006 ha totalizzato 36 partite, con 13 goal e 10 assist, mettendosi in mostra e attirando su di sé l'interesse delle big europee.

    Le ottime prestazioni al Mondiale - poi - hanno portato il Real Madrid ad affondare con una super offerta, che ha portato il PSG a ritirarsi dalla corsa. Con tanto di comunicato ufficiale di spiegazione: "Il Paris Saint-Germain ha ufficialmente ritirato il proprio interesse questa sera e ha interrotto ogni trattativa riguardante Yan Diomande. La cifra richiesta per il trasferimento, così come le pretese salariali, erano totalmente sproporzionate e avrebbero potuto destabilizzare il mercato. Il PSG non abbandonerà i suoi principi di rigorosa gestione finanziaria e di equilibrio della rosa. Il Paris Saint-Germain, due volte campione d'Europa e club più titolato degli ultimi anni, non si lascerà influenzare da giochi inflazionistici o dalle manovre di certi intermediari. Il club proseguirà con calma e fiducia la propria strategia sul mercato dei trasferimenti".


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