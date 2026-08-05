Un altro colpo per il Real Madrid di Mourinho, è fatta per Diomande: affare da 140 milioni di euro

Nella scorsa stagione al Lipsia - l'unica giocata in Germania - il classe 2006 ha totalizzato 36 partite, con 13 goal e 10 assist, mettendosi in mostra e attirando su di sé l'interesse delle big europee.

Le ottime prestazioni al Mondiale - poi - hanno portato il Real Madrid ad affondare con una super offerta, che ha portato il PSG a ritirarsi dalla corsa. Con tanto di comunicato ufficiale di spiegazione: "Il Paris Saint-Germain ha ufficialmente ritirato il proprio interesse questa sera e ha interrotto ogni trattativa riguardante Yan Diomande. La cifra richiesta per il trasferimento, così come le pretese salariali, erano totalmente sproporzionate e avrebbero potuto destabilizzare il mercato. Il PSG non abbandonerà i suoi principi di rigorosa gestione finanziaria e di equilibrio della rosa. Il Paris Saint-Germain, due volte campione d'Europa e club più titolato degli ultimi anni, non si lascerà influenzare da giochi inflazionistici o dalle manovre di certi intermediari. Il club proseguirà con calma e fiducia la propria strategia sul mercato dei trasferimenti".



