I tifosi del Manchester City salutano il campione belga: De Bruyne in campo per l’ultima volta all’Etihad davanti al suo pubblico.

"The Last Dance", o quantomeno l'ultima davanti ai propri tifosi. Kevin De Bruyne saluta il Manchester City e, contro il Bournemouth, scende in campo per l'ultima volta all'Etihad Stadium con la maglia dei Citizens.

Il campione belga lascia i Sky Blues dopo dieci anni, con oltre 280 presenze e più di 70 goal all'attivo.

I tifosi di casa gli hanno tributato un commosso saluto, rendendo omaggio al classe 1991, uno dei giocatori più iconici nella storia del club.