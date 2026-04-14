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Leonardo Gualano

Ufficiali le dimissioni: Mascherano lascia la panchina dell'Inter Miami per motivi personali

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Inter Miami CF

Javier Mascherano ha annunciato la sua decisione di lasciare la panchina dell'Inter Miami: le dimissioni a pochi mesi dal trionfo il MLS Cup.

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A pochi mesi dal suo primo storico trionfo in MLS, l'Inter Miami saluta ufficialmente Javier Mascherano.

Il tecnico argentino infatti, a sorpresa, ha deciso di dimettersi e dunque di lasciare la panchina della franchigia della Florida.

A confermare la separazione tra le parti, è stato lo stesso club statunitense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

  • IL COMUNICATO DELL'INTER MIAMI

    "L'allenatore dell'Inter Miami CF, Javier Mascherano, ha annunciato oggi la sua decisione di dimettersi dalla guida tecnica della squadra per motivi personali".

    https://x.com/InterMiamiCF/status/2044097699914403939

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  • "GRAZIE DI TUTTO"

    Javier Mascherano ha commentato la sua decisione di lasciare il club, attraverso parole rilasciate al sito ufficiale dell'Inter Miami.

    "Desidero informare tutti che, per motivi personali, ho deciso di concludere il mio incarico di allenatore dell'Inter Miami CF.

    Innanzitutto, vorrei ringraziare il Club per la fiducia riposta in me, tutti i dipendenti che fanno parte dell'organizzazione per l'impegno collettivo, ma soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili.

    Voglio anche ringraziare i tifosi e La Familia, perché niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di loro.

    Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella e, ovunque mi trovi, continuerò ad augurare al Club tutto il meglio per il futuro. Non ho dubbi che il Club continuerà ad ottenere successi in futuro.

    Vi mando un grande abbraccio e grazie di tutto".


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  • "NELLA STORIA DEL NOSTRO CLUB"

    Anche il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, attraverso il sito ufficiale del club, ha commentato le dimissioni di Mascherano.

    "Javier farà per sempre parte della storia di questo Club e occuperà sempre un posto speciale nella famiglia dell'Inter Miami CF. Non solo per essere stato un elemento chiave in traguardi indimenticabili, come la vittoria della MLS Cup e la storica prestazione della squadra nel Mondiale per Club, ma anche per l'esempio che ha dato con la sua dedizione e il suo impegno quotidiano alla guida della squadra. Rispettiamo la sua decisione e gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e personale".

  • ALL'INTER MIAMI DAL 2024

    Javer Mascherano era diventato allenatore dell'Inter Miami nel novembre del 2024, quando aveva preso il posto del dimissionario Gerardo Martino.

    Nel corso della sua avventura alla guida degli 'Herons', ha vinto la Eastern Conference del 2025 e soprattutto l'ultima edizione della MLS Cup, trionfo questo che resterà il primo nella storia del club nel massimo campionato statunitense.

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  • LA STAGIONE DELL'INTER MIAMI

    Mascherano lascia l'Inter Miami al terzo posto nell'attuale classifica della Eastern Conference di MLS.

    Leo Messi e compagni, in questa primissima parte di campionato, hanno collezionato tre vittorie, tre pareggi ed una sconfitta e sono attualmente a -4 dalla capolista Nashville.

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