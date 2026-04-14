Ufficiali le dimissioni: Mascherano lascia la panchina dell'Inter Miami per motivi personali

Anche il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, attraverso il sito ufficiale del club, ha commentato le dimissioni di Mascherano.

"Javier farà per sempre parte della storia di questo Club e occuperà sempre un posto speciale nella famiglia dell'Inter Miami CF. Non solo per essere stato un elemento chiave in traguardi indimenticabili, come la vittoria della MLS Cup e la storica prestazione della squadra nel Mondiale per Club, ma anche per l'esempio che ha dato con la sua dedizione e il suo impegno quotidiano alla guida della squadra. Rispettiamo la sua decisione e gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e personale".