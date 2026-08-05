Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
England v Italy: Group C - UEFA EURO 2024 European QualifiersGetty Images Sport

Ufficiale: Zola torna in Nazionale. Malagò: "Coordinerà i progetti giovanili del Club Italia"

Italia
G. Zola

Nuovo innesto per nella squadra tecnica per le nazionali azzurre.

Pubblicità

Un nuovo tassello per la Nazionale e per le selezioni giovanili.


Giovanni Malagò, nel giorno in cui ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e l'ingaggio di Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia, aveva preannunciato l'inserimento di una terza figura.


Il primo nome emerso era quello di Gianfranco Zola e le indiscrezioni hanno trovato conferma.

  • MALAGO' ANNUNCIA ZOLA

    Come riferito da ANSA infatti, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato l'arrivo di Gianfranco Zola e identificato il suo ruolo:


    "Zola coordinerà i progetti giovanili del Club Italia".

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO DELLA FIGC

    La decisione è stata poi ufficializzata dalla Federcalcio con un comunicato:


    Gianfranco Zola torna a vestire l’Azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri, lo hanno fortemente voluto per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vice presidente vicario.


    Artefice della ‘riforma’ che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore) indosserà di nuovo la maglia della Nazionale, anzi delle Nazionali, visto che il suo campo di azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DI MALAGO'

    Dalla nota della FIGC le parole di Malagò:


    "Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro, lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LE PAROLE DI ZOLA

    Seguono le parole dello stesso Zola:


    "Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo, a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani".

  • Pubblicità
    Pubblicità