Ufficiale: Zola torna in Nazionale. Malagò: "Coordinerà i progetti giovanili del Club Italia"

Un nuovo tassello per la Nazionale e per le selezioni giovanili.





Giovanni Malagò, nel giorno in cui ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e l'ingaggio di Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia, aveva preannunciato l'inserimento di una terza figura.





Il primo nome emerso era quello di Gianfranco Zola e le indiscrezioni hanno trovato conferma.