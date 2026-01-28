Ufficiale, Sterling lascia il Chelsea: nella prima parte della stagione non è mai sceso in campo

Il rapporto tra Raheem Sterling e il Chelsea si era concluso già tanto, tanto tempo fa. Ma non ufficialmente, se è vero che l'ex giocatore di Liverpool e Manchester City continuava a essere un costoso e ingombrante giocatore dei Blues.

Tutto ciò si è formalmente concluso oggi: il giorno in cui il Chelsea ha annunciato l'addio di Sterling, spezzando dunque il cordone ombelicale con un anno e mezzo d'anticipo.

Sterling e il Chelsea si lasciano "di comune accordo", come recita il comunicato ufficiale del club inglese. E, nel suo piccolo, è come se nella Londra blue si fosse chiusa una sorta di pagina.