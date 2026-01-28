Goal.com
raheem-sterling(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Sterling lascia il Chelsea: nella prima parte della stagione non è mai sceso in campo

L'inglese, arrivato dal 2022 e mai capace di imporsi a Londra, spezza finalmente il cordone ombelicale: i Blues hanno annunciato la risoluzione consensuale del suo contratto.

Il rapporto tra Raheem Sterling e il Chelsea si era concluso già tanto, tanto tempo fa. Ma non ufficialmente, se è vero che l'ex giocatore di Liverpool e Manchester City continuava a essere un costoso e ingombrante giocatore dei Blues.

Tutto ciò si è formalmente concluso oggi: il giorno in cui il Chelsea ha annunciato l'addio di Sterling, spezzando dunque il cordone ombelicale con un anno e mezzo d'anticipo.

Sterling e il Chelsea si lasciano "di comune accordo", come recita il comunicato ufficiale del club inglese. E, nel suo piccolo, è come se nella Londra blue si fosse chiusa una sorta di pagina.

  • IL COMUNICATO DEL CHELSEA

    Questo è l'annuncio con il quale il Chelsea ha comunicato l'addio di Sterling:

    "Oggi Raheem Sterling ha lasciato il Chelsea Football Club di comune accordo, ponendo fine a tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell'estate del 2022 in seguito al trasferimento dal Manchester City".

  • FUORI DAI PIANI

    Sterling era completamente fuori dai piani di Enzo Maresca sin dall'estate, e la situazione non è certo cambiata dopo l'addio del manager italiano per far spazio a Liam Rosenior: in pratica, un esubero bello e buono.

    Zero convocazioni per l'ex nazionale inglese, ovviamente escluso anche dalla lista UEFA del Chelsea. Mesi buttati al vento che hanno indotto le parti a trovare finalmente un'intesa per la risoluzione consensuale del contratto.

  • DELUSIONE

    Sterling, del resto, non ha mai mantenuto le attese riposte in lui dal Chelsea al momento dell'arrivo dal City, nell'estate del 2022: in tre anni e mezzo non è mai entrato nei cuori della gente e dell'ambiente londinese.

    Sono 81 le presenze complessive collezionate dall'inglese con la maglia dei Blues tra tutte le competizioni: 19 i goal segnati, 15 gli assist forniti per i compagni. Numeri che non hanno convinto il club a puntare ancora su di lui, uniti all'età (31 anni compiuti a dicembre) e a un ingaggio troppo alto per fare la riserva.

    Nella scorsa stagione, Sterling ha indossato in prestito la casacca biancorossa dell'Arsenal, ma non ha funzionato nemmeno lì: una rete e 5 assist in 28 presenze tra tutte le competizioni.

  • E ORA?

    Sterling, che con il Chelsea aveva firmato nell'estate del 2022 un contratto di cinque anni valido dunque fino al 30 giugno del 2027, lascia dunque Londra con un anno e mezzo d'anticipo. E ora è a tutti gli effetti un calciatore svincolato: potrebbe rimanere in Inghilterra, dove il Fulham e non solo hanno dimostrato interesse nei suoi confronti.

