Yann Sommer non è più un giocatore dell'Inter. La scelta della società campione d'Italia di non proseguire con il portiere svizzero dopo tre stagioni e quattro titoli vinti (due Scudetti, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.
Ufficiale: Sommer lascia l'Inter. Il saluto del club: "Grazie di tutto, Yann"
IL MESSAGGIO DELL'INTER
"Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Yann Sommer, avere la sua prestazione in Inter-Barcellona come primo, meraviglioso flashback. Sarà facile chiudere gli occhi e rivivere quell’attimo in cui San Siro ha trattenuto il fiato, sul sinistro a giro di Lamine Yamal nel secondo tempo supplementare. Sarà facile sorridere nel ricordare come Yann si sia disteso, volando come un supereroe per togliere la palla dall’angolino, facendo esplodere il Meazza come per un gol segnato. Un momento magico che ha sublimato un percorso di costanza, attributo fondamentale per chi di ruolo fa il portiere, per chi sa che le proprie responsabilità hanno un peso specifico differente da tutti gli altri.
Yann ha abbracciato la responsabilità con la calma e la placidità sempre dipinte sul suo volto, trasmettendole alla sua difesa, alla squadra, allo stadio. Tre anni a difesa della porta nerazzurra, tre stagioni in cui i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate dell’Inter, in cui la sua classe con i piedi è stata perno fondamentale della costruzione del gioco nerazzurro. Ci ha stregato con i suoi riflessi, con quei voli plastici e istintivi che non scomponevano mai i capelli lunghi sempre in ordine".
IL FUTURO
Il titolare della porta nerazzurra dalla prossima stagione sarà Josep Martinez, preso dal Genoa due stagioni fa proprio in vista di questo momento e capace di convincere la dirigenza dell'Inter che nel frattempo aveva accarezzato anche l'idea di tornare su Guglielmo Vicario del Tottenham. Adesso si cerca un vice, con il nome di Ivan Provedel della Lazio tra i più chiacchierati.
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