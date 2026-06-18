Ufficiale: il Milan riacquista Camarda, esercitato il controriscatto. Tutti gli scenari sul suo futuro

Francesco Camarda torna ufficialmente ad essere un giocatore del Milan.
La società rossonera, dopo la stagione in prestito al Lecce e il riscatto esercitato dai salentini, ha fatto valere l'opzione per il contro-riscatto del giovane attaccante.
Una mossa attesa ma che non scioglie ancora tutti i dubbi sul futuro di Camarda, reduce da un'annata complicata causa grave infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per mesi.
Il Milan insomma ora dovrà decidere cosa fare con l'attaccante: tenerlo, prestarlo ancora o magari cederlo per fare plusvalenza?