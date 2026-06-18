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Camarda MilanGetty Images
Lelio Donato

Ufficiale: il Milan riacquista Camarda, esercitato il controriscatto. Tutti gli scenari sul suo futuro

Calciomercato
Milan

La società rossonera ha esercitato il diritto di contro-riscatto per Francesco Camarda che dunque torna a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Ma quale sarà il suo futuro? Tre le ipotesi sul tavolo.

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Francesco Camarda torna ufficialmente ad essere un giocatore del Milan.

La società rossonera, dopo la stagione in prestito al Lecce e il riscatto esercitato dai salentini, ha fatto valere l'opzione per il contro-riscatto del giovane attaccante.

Una mossa attesa ma che non scioglie ancora tutti i dubbi sul futuro di Camarda, reduce da un'annata complicata causa grave infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per mesi.

Il Milan insomma ora dovrà decidere cosa fare con l'attaccante: tenerlo, prestarlo ancora o magari cederlo per fare plusvalenza?

  • CAMARDA TORNA AL MILAN: IL RENDIMENTO COL LECCE

    Francesco Camarda, attaccante classe 2008, si era trasferito a Lecce la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Milan.

    I salentini avevano riscattato Camarda versando ai rossoneri tre milioni di euro ma il Diavolo ha deciso di riportare a casa l'attaccante, sborsandone quattro. Al Lecce quindi va un milione per la valorizzazione del giocatore.

    Anche se in realtà Camarda nella sua stagione in giallorosso ha giocato pochissimo. Appena 23 le presenze tra campionato e Coppa Italia con un solo goal segnato, il primo del classe 2008 in Serie A arrivato a fine settembre contro il Bologna.

    La stagione di Camarda è stata pesantemente condizionata da un infortunio alla spalla con conseguente operazione che lo ha tenuto fuori da inizio gennaio a fine aprile.

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  • NUOVO PRESTITO?

    Ma cosa succede ora? Camarda resta al Milan?

    Al momento l'ipotesi più probabile è che la società rossonera valuti il suo futuro prima di prendere una decisione. Anche se non sembra da escludere un nuovo prestito in Serie A.

    Il Milan d'altronde continua a credere fermamente nelle doti di un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni e già mostrato le sue qualità anche in azzurro a livello giovanile.

    I rossoneri potrebbero dunque mantenere il pieno controllo sul cartellino di Camarda provando però a cercare una destinazione dove possa aumentare il suo minutaggio rispetto a Lecce.

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  • O RESTA AL MILAN?

    Al momento l'attacco del Milan è però completamente da rifare.

    Nessuno tra Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku infatti è sicuro di restare. Uno scenario in cui la permanenza di Camarda potrebbe rappresentare una soluzione low cost.

    Ovviamente il giovanissimo attaccante non sarebbe una prima scelta per il nuovo tecnico Amorim ma solo un'alternativa, da utilizzare magari soprattutto in Europa League.

    In questo modo il Milan potrebbe concentrare il maggiore investimento su un 9 titolare senza cercare anche un vero e proprio vice. Camarda insomma sarebbe la prima punta di riserva.

    Opzione da non tralasciare considerando come Amorim allo Sporting abbia già lanciato tantissimi giovani.

  • TENTAZIONE PLUSVALENZA

    Infine c'è l'ultimo scenario per il futuro di Camarda, ovvero quello di un cessione a titolo definitivo.

    Il Milan in questo modo perderebbe un prospetto molto interessante. Scelta di cui poi rischierebbe magari di pentirsi se l'attaccante diciottenne esplodesse altrove.

    Allo stesso tempo, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la società ha necessità di sistemare i conti tramite qualche plusvalenza. E in tal senso la cessione di Camarda sarebbe ideale.

    La sensazione è che l'attaccante possa venire aggregato inizialmente alla rosa di Amorim ed essere valutato dal tecnico portoghese in ritiro.

    Solo dopo, probabilmente, verrà presa una decisione definitiva su Camarda: prestito, permanenza o cessione?

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