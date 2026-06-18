Ufficiale: il Milan riacquista Camarda, esercitato il controriscatto. Tutti gli scenari sul suo futuro

Infine c'è l'ultimo scenario per il futuro di Camarda, ovvero quello di un cessione a titolo definitivo.

Il Milan in questo modo perderebbe un prospetto molto interessante. Scelta di cui poi rischierebbe magari di pentirsi se l'attaccante diciottenne esplodesse altrove.

Allo stesso tempo, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la società ha necessità di sistemare i conti tramite qualche plusvalenza. E in tal senso la cessione di Camarda sarebbe ideale.

La sensazione è che l'attaccante possa venire aggregato inizialmente alla rosa di Amorim ed essere valutato dal tecnico portoghese in ritiro.

Solo dopo, probabilmente, verrà presa una decisione definitiva su Camarda: prestito, permanenza o cessione?