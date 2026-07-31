Ufficiale, Giulia Dragoni al Chelsea: è il trasferimento più costoso della storia del calcio femminile italiano

C'era una volta il Chelsea di Vialli e Zola, Di Matteo e Casiraghi. Quello di Panucci, Amelia, Zappacosta e Jorginho. Il Chelsea degli italiani, quando di Blues c'era poco e nello spogliatoio sventolava bella alta la bandiera verde, bianca e rossa. Oggi il Chelsea è tornato tricolore. Palestra? Sì, ma non solo. Perché in queste ore il club inglese ha annunciato l'arrivo di una giocatrice italiana: si tratta di Giulia Dragoni, centrocampista classe 2006 cresciuta nel settore giovanile dell’Inter, del Barcellona e l'anno scorso protagonista assoluta del double scudetto-Coppa Italia con la Roma. Siamo davanti al trasferimento più importante della storia del calcio femminile italiano: per capirci, è un po' come quando Bellingham andò dal Dortmund al Real Madrid.







