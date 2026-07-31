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Giulia DragoniChelsea
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Ufficiale, Giulia Dragoni al Chelsea: è il trasferimento più costoso della storia del calcio femminile italiano

Calcio Femminile
Chelsea FC Women
G. Dragoni

Dopo il prestito alla Roma, la classe 2006 Giulia Dragoni diventa una nuova giocatrice del Chelsea: i dettagli di un'operazione da record per il pallone femminile.

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C'era una volta il Chelsea di Vialli e Zola, Di Matteo e Casiraghi. Quello di Panucci, Amelia, Zappacosta e Jorginho. Il Chelsea degli italiani, quando di Blues c'era poco e nello spogliatoio sventolava bella alta la bandiera verde, bianca e rossa. Oggi il Chelsea è tornato tricolore. Palestra? Sì, ma non solo. Perché in queste ore il club inglese ha annunciato l'arrivo di una giocatrice italiana: si tratta di Giulia Dragoni, centrocampista classe 2006 cresciuta nel settore giovanile dell’Inter, del Barcellona e l'anno scorso protagonista assoluta del double scudetto-Coppa Italia con la Roma. Siamo davanti al trasferimento più importante della storia del calcio femminile italiano: per capirci, è un po' come quando Bellingham andò dal Dortmund al Real Madrid.


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  • Dragoni Chelsea firmaIan Walton Chelsea FC

    PREDESTINATA TRA MESSI E BERGOMI

    Una spunta in più in una carriera fatta di record e primati. Se c'è qualcuno che fa da apripista al calcio femminile italiano in Europa è proprio Dragoni: prima di lei non c'erano mai stati italiani/e nella storia della Masìa - la cantera del Barça, la migliore al mondo - a 17 anni e 19 giorni è diventata la straniera più giovane a debuttare col Barcellona superando il record di Messi; la prima calciatrice italiana a vincere una Champions. E oggi è la prima italiana di sempre nella storia del Chelsea femminile. Finito? Macché. Altro giro, altro dato da cerchiare in rosso; anzi, azzurro: calciatrice più giovane ad aver debuttato con l'Italia, la più giovane ad aver giocato un Mondiale nella storia di tutte le nostre nazionali (superato il primato di Beppe Bergomi).


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  • Dragoni Chelsea 3Ian Walton Chelsea FC

    UN TRASFERIMENTO DA RECORD

    A 19 anni ha già messo 9 trofei in bacheca tra Barcellona e Roma, e magari facendo un po' di spazio in futuro ci sarà posto anche per un Pallone d'Oro. Chi la conosce giura che diventerà un crac: "Fa proprio un altro sport", assicurano. Forte fisicamente, grande tecnica e visione di gioco: una sorta di genietto che nasce mezz'ala ma può giocare anche qualche metro più avanti. Una nata per stare in un top club. Ne è convinto anche il Chelsea, che secondo alcune indiscrezioni ha fatto un investimento di oltre mezzo milione di euro più bonus facendo così diventare Dragoni la calciatrice italiana più pagata di sempre, superando le cifre del trasferimento di Sofia Cantore in America a Washington Spirit. La storia in una firma, Dragoni al Chelsea: il next level di una predestinata.

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