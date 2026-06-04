Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
ACF Fiorentina v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
GOAL

Ufficiale, Fabio Grosso lascia il Sassuolo: l'avventura alla Fiorentina sta per iniziare

Calciomercato
Serie A
Sassuolo
Fiorentina
F. Grosso

Le strade dell'allenatore e dei neroverdi si separano: "Il club gli augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".

Pubblicità

La notizia era attesa da tempo e ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Il Sassuolo e Fabio Grosso da tempo stavano trattando per rescindere l'attuale contratto in essere così che l'allenatore dell'ultima promozione in Serie A e autore di una stagione importantissima in questa annata, potesse firmare per un altro club.


Oggi la società neroverde e l'ex-terzino hanno trovato l'intesa e ratificato la risoluzione del contratto. Grosso è quindi libero di firmare per un altro club con la Fiorentina che lo ha messo da tempo nel mirino e individuato come allenatore ideale per partire con un nuovo progetto tecnico firmato dal ds Fabio Paratici.


  • L'ANNUNCIO UFFICIALE DEL SASSUOLO

    "Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff.

    La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".

    • Pubblicità

  • ORA LA FIORENTINA

    Da settimane la Fiorentina ha trovato con l'entourage di Grosso un accordo per un contratto della durata di due stagioni con opzione di rinnovo per un terzo anno e con uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro a stagione.


    Il club viola doveva però aspettare la risoluzione con il Sassuolo prima di poter formalizzare gli accordi. Ora che Grosso è ufficialmente libero da vincoli con i neroverdi Paratici potrà piazzare l'affondo finale.

  • Pubblicità
    Pubblicità