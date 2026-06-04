Ufficiale, Fabio Grosso lascia il Sassuolo: l'avventura alla Fiorentina sta per iniziare

La notizia era attesa da tempo e ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Il Sassuolo e Fabio Grosso da tempo stavano trattando per rescindere l'attuale contratto in essere così che l'allenatore dell'ultima promozione in Serie A e autore di una stagione importantissima in questa annata, potesse firmare per un altro club.





Oggi la società neroverde e l'ex-terzino hanno trovato l'intesa e ratificato la risoluzione del contratto. Grosso è quindi libero di firmare per un altro club con la Fiorentina che lo ha messo da tempo nel mirino e individuato come allenatore ideale per partire con un nuovo progetto tecnico firmato dal ds Fabio Paratici.



