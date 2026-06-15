Ufficiale, Cucurella dal Chelsea al Real Madrid: spesa da 60 milioni, nuovo terzino sinistro per Mourinho

Cucurella fa dunque il suo ritorno nel proprio Paese dopo gli inizi nel settore giovanile del Barcellona, squadra con la quale ha disputato una sola partita ufficiale tra i grandi. Eibar e Getafe sono gli altri club di Liga nei quali ha militato – rispettivamente con 33 e 86 presenze – prima di trasferirsi in Inghilterra. Ha collezionato 38 partite con la maglia del Brighton, prima di approdare al Chelsea, con cui ha totalizzato 163 partite e 9 goal.