Il Real Madrid piazza ufficialmente il terzo colpo della sua campagna acquisti estiva (dopo Konaté e Dumfries), alla quale si aggiunge l'ingaggio di José Mourinho come allenatore e l'accordo raggiunto con l'ex Manchester City Bernardo Silva, strappato alla concorrenza di Atletico Madrid e Barcellona. In mattinata, sia il club spagnolo che il Chelsea hanno provveduto a comunicare ufficialmente di aver raggiunto un accordo.
Ufficiale, Cucurella dal Chelsea al Real Madrid: spesa da 60 milioni, nuovo terzino sinistro per Mourinho
I DETTAGLI
“Il Real Madrid CF e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032”, recita la nota pubblicata sul sito ufficiale dei blancos. Per Cucurella, il Real Madrid ha investito 55 milioni di euro di parte fissa più altri 5 di bonus, mentre il calciatore – che ha sostenuto già parte delle visite mediche nel ritiro della Spagna negli Stati Uniti – ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2032.
LA CARRIERA DI CUCURELLA
Cucurella fa dunque il suo ritorno nel proprio Paese dopo gli inizi nel settore giovanile del Barcellona, squadra con la quale ha disputato una sola partita ufficiale tra i grandi. Eibar e Getafe sono gli altri club di Liga nei quali ha militato – rispettivamente con 33 e 86 presenze – prima di trasferirsi in Inghilterra. Ha collezionato 38 partite con la maglia del Brighton, prima di approdare al Chelsea, con cui ha totalizzato 163 partite e 9 goal.
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