Ufficiale: Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians, torna in panchina dopo 7 anni

Come detto, Seedorf non allena dal 2019: negli ultimi anni lo abbiamo visto all'opera come opinionista per Prime Video ma era stato anche membro del comitato direttivo della Nazionale olandese, nonchè advisor dell'Esteghlal, club iraniano, con il quale ha lavorato fino a giugno 2026.

La chiamata del Corinthians lo ha spinto a tornare in panchina: "Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria", le parole dell'olandese nella nota ufficiale del club.

Per Seedorf si tratta di un ritorno in Brasile, avendo giocato con il Botafogo dal 2012 al 2014, chiudendo lì la sua carriera da giocatore.