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Ufficiale: Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians, torna in panchina dopo 7 anni

C. Seedorf
Corinthians
Calciomercato

il Corinthians ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Clarence Seedorf, che a 7 anni di distanza dall'ultima esperienza in panchina torna ad indossare i panni da allenatore.

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A 7 anni di distanza dall'ultima esperienza in panchina, Clarence Seedorf si rimette in gioco e torna ad indossare i panni da allenatore: l'ex campione olandese ha infatti accettato l'affascinante proposta del Corinthians, firmando un contratto fino al 31 dicembre 2027.

Per Seedorf sarà la quarta esperienza da capo-allenatore in un club, dopo le brevi parentesi con Milan, Shenzhen e Deportivo La Coruna: la sua ultima avventura in panchina era stata quella da ct del Camerun, interrotta nel luglio del 2019 dopo circa 11 mesi.


  • L'ANNUNCIO DEL CORINTHIANS


    Il Corinthians ha annunciato l'ingaggio di Clarence Seedorf come nuovo allenatore, in sostituzione di Fernando Diniz, rimasto in carica per circa 6 mesi ed esonerato dopo 7 sconfitte consecutive.

  • IL RITORNO DI SEEDORF IN BRASILE

    Come detto, Seedorf non allena dal 2019: negli ultimi anni lo abbiamo visto all'opera come opinionista per Prime Video ma era stato anche membro del comitato direttivo della Nazionale olandese, nonchè advisor dell'Esteghlal, club iraniano, con il quale ha lavorato fino a giugno 2026.

    La chiamata del Corinthians lo ha spinto a tornare in panchina: "Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria", le parole dell'olandese nella nota ufficiale del club.

    Per Seedorf si tratta di un ritorno in Brasile, avendo giocato con il Botafogo dal 2012 al 2014, chiudendo lì la sua carriera da giocatore.

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  • ESORDIO RINVIATO

    Per la prima in panchina di Seedorf bisognerà attendere qualche giorno: il Corinthians sarà impegnato questa notte contro il Palmeiras, ma a guidare la squadra ci sarà William Batista, in attesa dell'arrivo in Brasile di Clarence e del suo staff, previsto nel corso della prossima settimana. Potrebbe esserci contro il Vitoria, nel match in programma martedì, o molto più probabilmente sabato prossimo sul campo del Vasco da Gama.

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  • COME STA ANDANDO IL CORINTHIANS

    La situazione del Corinthians è estremamente delicata: dopo 29 giornate il Timāo ha collezionato solo 32 punti ed è appena sopra la zona retrocessione. Le 7 sconfitte consecutive arrivate da agosto ad oggi hanno complicato i piani di Depay e compagni.

    La rosa a disposizione di Seedorf è comunque attrezzata per poter risollevarsi: dallo stesso Depay a Yuri Alberto, da André a Bruno Bidon, non manca il talento e la qualità per raddrizzare le sorti del club.

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