Ufficiale: Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians, torna in panchina dopo 7 anni

A 7 anni di distanza dall'ultima esperienza in panchina, Clarence Seedorf si rimette in gioco e torna ad indossare i panni da allenatore: l'ex campione olandese ha infatti accettato l'affascinante proposta del Corinthians, firmando un contratto fino al 31 dicembre 2027.
Per Seedorf sarà la quarta esperienza da capo-allenatore in un club, dopo le brevi parentesi con Milan, Shenzhen e Deportivo La Coruna: la sua ultima avventura in panchina era stata quella da ct del Camerun, interrotta nel luglio del 2019 dopo circa 11 mesi.