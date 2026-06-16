Ufficiale Amorim, il Milan nel destino: "Allenarlo una mia ambizione". Cardinale: "Rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando"

Il lungo casting ora è definitivamente chiuso. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan: lo annuncia il club rossonero con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.
"AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra maschile a Rúben Amorim.
Amorim inizia la carriera da allenatore nel 2018, dopo aver concluso il percorso da calciatore professionista, durante il quale ha indossato le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese.
Dopo le prime esperienze in panchina al Casa Pia e al Braga, nel 2020 assume la guida dello Sporting CP, dando inizio a un ciclo caratterizzato da una forte identità di gioco, innovazione e valorizzazione dei calciatori. Un percorso che si traduce in risultati concreti: due titoli di campione del Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa. Prima di approdare al Milan, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Manchester United.
Nel corso della sua carriera, Amorim ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco, dimostrando una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita"