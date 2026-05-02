Udinese-Torino 2-0, pagelle e tabellino: Ehizibue e Kristensen decisivi, Zaniolo pimpante, Simeone non graffia, Obrador in affanno, Paleari poco reattivo

Ehizibue (7) e Kristensen (7) si fanno trovare pronti all'appuntamento e confezionano i due goal da tre punti, sfruttando nel miglior modo possibile gli assist di Ekkelenkamp (6.5) e Miller (6.5). Zaniolo (6.5) si accende all'improvviso e per il Torino sono dolori: una posizione di offside cancella quello che sarebbe stato il sesto goal del suo campionato.

VOTI UDINESE: Okoye 6; Kristensen 7, Kabasele 6 (77' Mlacic 6), Solet 6; Ehizibue 7 (69' Zarraga 6), Atta 6 (84' Arizala sv), Miller 6.5 (77' Piotrowski sv), Ekkelenkamp 6.5, Kamara 6; Zaniolo 6.5, Buksa 6 (70' Gueye 6)