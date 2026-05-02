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UdineseGetty Images
Francesco Schirru

Udinese-Torino 2-0, pagelle e tabellino: Ehizibue e Kristensen decisivi, Zaniolo pimpante, Simeone non graffia, Obrador in affanno, Paleari poco reattivo

Serie A
Udinese vs Torino
Udinese
Torino

I friulani ritrovano i tre punti dopo due partite decisive: decidono gli inserimenti vincenti di Ehizibue e Kristensen nel finale di primo tempo e a inizio ripresa.

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L'Udinese torna a vincere in campionato e davanti al proprio pubblico supera con un netto 2-0 il Torino.


I friulani avevano sbloccato il match attorno alla metà della prima frazione di gioco grazie al blitz vincente di Zaniolo, bravo ad insaccare dopo il palo colpito da Buksa. Tuttavia, a seguito di revisione da parte del VAR, la rete è stata annullata a causa di un'iniziale posizione di fuorigioco da parte dello stesso numero 10.

Poco male per i friulani, perché l'appuntamento con il vantaggio è soltanto rimandato: in pieno recupero, infatti, è Ehizibue a sbloccare la partita arrivando puntuale sullo scarico preciso di Ekkelenkamp. E ad inizio ripresa, la squadra di Runjaic piazza anche il colpo che chiude la partita a tripla mandata: cross di Miller dalla bandierina e stacco perentorio di Kristensen che vale il definitivo 2-0. Il Torino perde dopo quattro risultati utili consecutivi.

  • PAGELLE UDINESE

    Ehizibue (7) e Kristensen (7) si fanno trovare pronti all'appuntamento e confezionano i due goal da tre punti, sfruttando nel miglior modo possibile gli assist di Ekkelenkamp (6.5) e Miller (6.5). Zaniolo (6.5) si accende all'improvviso e per il Torino sono dolori: una posizione di offside cancella quello che sarebbe stato il sesto goal del suo campionato.

    VOTI UDINESE: Okoye 6; Kristensen 7, Kabasele 6 (77' Mlacic 6), Solet 6; Ehizibue 7 (69' Zarraga 6), Atta 6 (84' Arizala sv), Miller 6.5 (77' Piotrowski sv), Ekkelenkamp 6.5, Kamara 6; Zaniolo 6.5, Buksa 6 (70' Gueye 6)

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  • PAGELLE TORINO

    Simeone (5.5) non incide, Vlasic (6) viaggia a corrente alternata. Paleari (5) è tutt'altro che irreprensibile sul goal di Kristensen, Obrador (5) si addormenta su quello di Ehizibue.

    VOTI TORINO: Paleari 5; Coco 5.5, Marianucci 5.5, Ebosse 5.5; Lazaro 6, Casadei 5.5 (57' Prati 6), Ilkhan 5.5 (57' Kulenovic 6), Gineitis 6, Obrador 5 (65' Biraghi 6); Vlasic 6; Simeone 5.5 (72' Njie 6).

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  • TABELLINO UDINESE-TORINO

    UDINESE-TORINO 2-0

    Marcatori: 45'+1 Ehizibue, 54' Kristensen

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (77' Mlacic), Solet; Ehizibue (69' Zarraga), Atta (84' Arizala), Miller (77' Piotrowski), Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa (70' Gueye). All. Runjaic

    TORINO (3-5-2): (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei (57' Prati), Ilkhan (57' Kulenovic), Gineitis, Obrador (65' Biraghi); Vlasic; Simeone (72' Njie). All. D'Aversa.

    Arbitro: Mucera 

    Ammoniti: Kabasele, Obrador

    Espulsi: -

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