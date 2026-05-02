Udinese-Torino 2-0, pagelle e tabellino: Ehizibue e Kristensen decisivi, Zaniolo pimpante, Simeone non graffia, Obrador in affanno, Paleari poco reattivo

L'Udinese torna a vincere in campionato e davanti al proprio pubblico supera con un netto 2-0 il Torino.
I friulani avevano sbloccato il match attorno alla metà della prima frazione di gioco grazie al blitz vincente di Zaniolo, bravo ad insaccare dopo il palo colpito da Buksa. Tuttavia, a seguito di revisione da parte del VAR, la rete è stata annullata a causa di un'iniziale posizione di fuorigioco da parte dello stesso numero 10.
Poco male per i friulani, perché l'appuntamento con il vantaggio è soltanto rimandato: in pieno recupero, infatti, è Ehizibue a sbloccare la partita arrivando puntuale sullo scarico preciso di Ekkelenkamp. E ad inizio ripresa, la squadra di Runjaic piazza anche il colpo che chiude la partita a tripla mandata: cross di Miller dalla bandierina e stacco perentorio di Kristensen che vale il definitivo 2-0. Il Torino perde dopo quattro risultati utili consecutivi.