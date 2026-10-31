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FBL-ITA-SERIE A-ROMA-CAGLIARIAFP
Lelio Donato

Udinese-Roma 2-5, pagelle e tabellino: Cristante la sblocca, a segno Rodrigo Mora e Malen, doppio assist di Soulè, Zaniolo torna al goal

Serie A
Udinese vs Roma
Match report
Udinese
Roma

Primo tempo dominato dalla Roma che chiude in vantaggio di quattro goal mentre l'Udinese esce tra i fischi, nella ripresa i giallorossi frenano: a segno Zaniolo e Palma per i friulani.

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Quinto risultato utile consecutivo in gare ufficiali e seconda vittoria di fila in campionato per la Roma che travolge a domicilio l'Udinese, battuta 5-2. I giallorossi salgono così in classifica mentre per i friulani è notte fonda: sono ora sette le sconfitte nelle ultime otto.

Partita senza storia quella del 'Bluenergy' dove i giallorossi aprono subito le marcature con Cristante che sfrutta anche un'indecisione di Okoye.

Quello della Roma nel primo tempo è un vero e proprio monologo: Soulè e Malen sbagliano due clamorose occasioni colpendo i legni, ma poco dopo Rodrigo Mora segna il secondo goal in pochi giorni.

Quindi tocca allo stesso Malen e Ndicka calare il poker prima dell'intervallo. L'Udinese non c'è e dagli spalti piovono fischi sulla squadra di Runjaic.

In avvio di ripresa i friulani almeno ci provano e trovano anche il goal con l'ex Zaniolo, che stavolta non esulta e chiede scusa ai tifosi della Roma. Dopo un'ora Gasperini tira fuori Malen inserendo Santiago Castro.

Ma la Roma sembra avere staccato troppo presto il piede dall'acceleratore e Palma accorcia ancora. Nel recupero Ghilardi riporta a tre i goal di distacco.

  • PAGELLE UDINESE-ROMA

    Okoye (5) è sempre incerto, male tutti in difesa tra i friulani ma Kabasele (4.5) è disastroso, Zaniolo (6.5) torna al goal ed è l'unico a provarci, Ekkelenkamp (5) e Davis (5) lontanissimi dal top.

    Ghilardi (7) e Ndicka (7) decisivi anche in fase offensiva, Cristante (7.5) dominatore a centrocampo, doppio assist di Soulè (7.5), Rodrigo Mora (7) segna ancora, Malen (7) ne sbaglia uno ma poi si riscatta.

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5; Abankwah 5, Kabasele 4.5, Palma 5; Vojvoda 5, Karlstrom 5.5 (82' Jovanovic sv), Miller 6, Kamara 5.5 (82' Arizala sv); Zaniolo 6.5 (67' Piotrowski), Ekkelenkamp 5 (56' Chakvetadze 6); Davis 5 (56' Unai Gomez 6). All. Runjaic

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 5.5; Ghilardi 7, Ndicka 7, Hermoso 6.5 (84' Koulierakis sv); Molina 6.5, Cristante 7.5, De Roon 6.5, Wesley 6.5 (79' Rensch 6); Soulé 7.5 (79' Mancini 6), Mora 7 (59' Pisilli 6); Malen 7 (60' Castro 6). All. Gasperini

  • TABELLINO UDINESE-ROMA

    UDINESE-ROMA 2-5

    Marcatori: 10' Cristante, 31' Mora, 33' Malen, 37' Ndicka, 50' Zaniolo, 78' Palma, 92' Ghilardi

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5; Abankwah 5, Kabasele 4.5, Palma 5; Vojvoda 5, Karlstrom 5.5 (82' Jovanovic sv), Miller 6, Kamara 5.5 (82' Arizala sv); Zaniolo 6.5 (67' Piotrowski), Ekkelenkamp 5 (56' Chakvetadze 6); Davis 5 (56' Unai Gomez 6). All. Runjaic

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 5.5; Ghilardi 6, Ndicka 7, Hermoso 6.5 (84' Koulierakis sv); Molina 6.5, Cristante 7.5, De Roon 6.5, Wesley 6.5 (79' Rensch 6); Soulé 7.5 (79' Mancini 6), Mora 7 (59' Pisilli 6); Malen 7 (60' Castro 6). All. Gasperini

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Miller, Cristante

    Espulsi: Nessuno

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