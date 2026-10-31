Udinese-Roma 2-5, pagelle e tabellino: Cristante la sblocca, a segno Rodrigo Mora e Malen, doppio assist di Soulè, Zaniolo torna al goal

Quinto risultato utile consecutivo in gare ufficiali e seconda vittoria di fila in campionato per la Roma che travolge a domicilio l'Udinese, battuta 5-2. I giallorossi salgono così in classifica mentre per i friulani è notte fonda: sono ora sette le sconfitte nelle ultime otto.

Partita senza storia quella del 'Bluenergy' dove i giallorossi aprono subito le marcature con Cristante che sfrutta anche un'indecisione di Okoye.

Quello della Roma nel primo tempo è un vero e proprio monologo: Soulè e Malen sbagliano due clamorose occasioni colpendo i legni, ma poco dopo Rodrigo Mora segna il secondo goal in pochi giorni.

Quindi tocca allo stesso Malen e Ndicka calare il poker prima dell'intervallo. L'Udinese non c'è e dagli spalti piovono fischi sulla squadra di Runjaic.

In avvio di ripresa i friulani almeno ci provano e trovano anche il goal con l'ex Zaniolo, che stavolta non esulta e chiede scusa ai tifosi della Roma. Dopo un'ora Gasperini tira fuori Malen inserendo Santiago Castro.

Ma la Roma sembra avere staccato troppo presto il piede dall'acceleratore e Palma accorcia ancora. Nel recupero Ghilardi riporta a tre i goal di distacco.