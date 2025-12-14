Udinese-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp tira il coniglio dal cilindro, Zaniolo scatenato, Neres bloccato, Hojlund non sfonda

Seconda sconfitta di fila per il Napoli, a cinque giorni dallo scivolone europeo: i partenopei devono arrendersi alla maggiore freschezza di un'Udinese che si regala un altro scalpo eccellente dopo quello dell'Inter di fine agosto.

Il primo tempo è un concentrato di piattezza e sbadigli: a vincere è la paura di esporsi troppo, in particolare dei padroni di casa che non si presentano praticamente mai dalle parti di Milinkovic-Savic. Conte si affida invece alle scorribande di Spinazzola e alle sportellate di Hojlund, costantemente a duello coi difensori di Runjaic che rischiano di lasciargli spazi troppo invitanti.

Il ritorno in campo dei friulani dopo l'intervallo sorprende il Napoli, che rischia di finire sotto: Davis è avanti di qualche centimetro al momento del tiro di Bertola, e il tap-in vincente dell'inglese sulla respinta di Milinkovic-Savic non è valido. Il portiere serbo sale in cattedra poco dopo sulla botta violentissima di Piotrowski: riflesso che fa incocciare la sfera contro la traversa.

Zaniolo è in forma e si vede: la rasoiata vale l'1-0, stavolta cancellato da un precedente pestone di Karlstrom ai danni di Lobotka. Regolarissima, invece, la prodezza di Ekkelenkamp che quando vede il Napoli si trasforma: destro a giro imparabile per Milinkovic-Savic. Il Napoli si scuote solo nel finale: Hojlund si divora l'1-1 (da valutare la posizione di Lucca) e condanna di fatto alla sconfitta i campioni d'Italia. Non va bene nemmeno all'ex Lucca: palo esterno.