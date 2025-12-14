Pubblicità
Udinese NapoliGetty
Vittorio Rotondaro

Udinese-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp tira il coniglio dal cilindro, Zaniolo scatenato, Neres bloccato, Hojlund non sfonda

Il Napoli cade ancora dopo il k.o. di Lisbona: la magia di Ekkelenkamp regala tre punti d'oro all'Udinese.

Seconda sconfitta di fila per il Napoli, a cinque giorni dallo scivolone europeo: i partenopei devono arrendersi alla maggiore freschezza di un'Udinese che si regala un altro scalpo eccellente dopo quello dell'Inter di fine agosto.

Il primo tempo è un concentrato di piattezza e sbadigli: a vincere è la paura di esporsi troppo, in particolare dei padroni di casa che non si presentano praticamente mai dalle parti di Milinkovic-Savic. Conte si affida invece alle scorribande di Spinazzola e alle sportellate di Hojlund, costantemente a duello coi difensori di Runjaic che rischiano di lasciargli spazi troppo invitanti.

Il ritorno in campo dei friulani dopo l'intervallo sorprende il Napoli, che rischia di finire sotto: Davis è avanti di qualche centimetro al momento del tiro di Bertola, e il tap-in vincente dell'inglese sulla respinta di Milinkovic-Savic non è valido. Il portiere serbo sale in cattedra poco dopo sulla botta violentissima di Piotrowski: riflesso che fa incocciare la sfera contro la traversa.

Zaniolo è in forma e si vede: la rasoiata vale l'1-0, stavolta cancellato da un precedente pestone di Karlstrom ai danni di Lobotka. Regolarissima, invece, la prodezza di Ekkelenkamp che quando vede il Napoli si trasforma: destro a giro imparabile per Milinkovic-Savic. Il Napoli si scuote solo nel finale: Hojlund si divora l'1-1 (da valutare la posizione di Lucca) e condanna di fatto alla sconfitta i campioni d'Italia. Non va bene nemmeno all'ex Lucca: palo esterno.

  • PAGELLE UDINESE

    Kabasele (7) annulla Hojlund, Ekkelenkamp (7.5) si inventa dal nulla la rete che decide il match. Zaniolo (7) devastante dal punto di vista fisico, Davis (6.5) sfortunato in occasione dell'1-0 annullato.

    (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6.5, Kabasele 7, Solet 6.5; Zanoli 6.5 (94' Goglichidze s.v.), Piotrowski 6.5, Karlstrom 6, Ekkelenkamp 7.5 (83' Zarraga s.v.), Bertola 6.5 (84' Ehizibue s.v.); Zaniolo 7 (91' Bravo s.v.), Davis 6.5 (83' Buksa s.v.). All. Runjaic.

  • PAGELLE NAPOLI

    Rrahmani (5) lascia troppo spazio a Ekkelenkamp sul tiro da tre punti, Spinazzola (6) è uno dei pochi a ribellarsi all'esito negativo. Neres (5) non trova mai lo spunto giusto, su Hojlund (5) pesa l'errore nel finale.

    Voti Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6.5; Beukema 6 (61' Politano 6), Rrahmani 5, Buongiorno 6 (75' Olivera 6); Di Lorenzo 5.5, McTominay 6, Elmas 5.5 (83' Lucca s.v.), Spinazzola 6 (83' Gutierrez s.v.); Neres 5, Lang 5.5 (61' Lobotka 6); Hojlund 4.5. All. Conte.

  • PAGELLE UDINESE-NAPOLI

    Marcatori: 73' Ekkelenkamp

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6.5, Kabasele 7, Solet 6.5; Zanoli 6.5 (94' Goglichidze s.v.), Piotrowski 6.5, Karlstrom 6, Ekkelenkamp 7.5 (83' Zarraga s.v.), Bertola 6.5 (84' Ehizibue s.v.); Zaniolo 7 (91' Bravo s.v.), Davis 6.5 (83' Buksa s.v.). All. Runjaic.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6.5; Beukema 6 (61' Politano 6), Rrahmani 5, Buongiorno 6 (75' Olivera 6); Di Lorenzo 5.5, McTominay 6, Elmas 5.5 (83' Lucca s.v.), Spinazzola 6 (83' Gutierrez s.v.); Neres 5, Lang 5.5 (61' Lobotka 6); Hojlund 4.5. All. Conte.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Zaniolo (U)

    Espulsi: -

