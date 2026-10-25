Udinese-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pulisic scintillante, Modric illumina, Bartesaghi convincente da esterno alto, Davis troppo solo, Ekkelenkamp in ombra

Il goal, che ricorda quello realizzato contro il Lecce, è solo la ciliegina che impreziosisce la prestazione di Christian Pulisic (7): l'americano è in serata, la gamba gira e con i suoi guizzi manda in tilt la difesa bianconera ad ogni accelerazione. Ad innescarlo un Luka Modric (7) in grande spolvero: per lui un assist e tante giocate di estrema intelligenza calcistica. Positivo il debutto di Diawara (6,5), così come la prova di un ritrovato Tomori (6,5). Ma la sorpresa della serata è Bartesaghi versione esterno alto: un test da 7 in pagella.

Nell'Udinese ancora Kamara (6,5) tra i migliori: l'esterno ivoriano è il più propositivo in fase offensiva, tentando con coraggio la conclusione dalla distanza e anche qualche affondo sulla sinistra. Serata opaca per Ekkelenkamp (5,5), mentre Davis (5,5) è apparso troppo isolato e poco servito dai compagni. In difficoltà anche Vojvoda (5,5), spesso infilato alle spalle da Bartesaghi.



