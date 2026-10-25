Udinese-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pulisic scintillante, Modric illumina, Bartesaghi convincente da esterno alto, Davis troppo solo, Ekkelenkamp in ombra

Il Milan si mette alle spalle la debacle di Bournemouth e ritrova subito il passo giusto in campionato: al Bluenergy Stadium i rossoneri superano 2-0 l'Udinese, agganciando la Roma al terzo posto, a quota 18 punti. Di Pulisic e Hutchinson i due goal che stendono i friulani, al sesto ko consecutivo: un risultato che rischia di essere l'ultimo atto della gestione Runjaic, la cui posizione è sempre più in discussione.
L'emergenza infortuni in casa rossonera spinge Amorim ad una soluzione inedita: 4-4-2 con Bartesaghi alto a centrocampo, prima da titolare per Tomori in campionato e debutto in Serie A per il francese Diawara, schierato da terzino sinistro. Nell'Udinese assenti Solet e Alaba ma si rivede Zaniolo, che parte dalla panchina.
Bastano 6 minuti al Milan per sbloccare la partita: invenzione di Modric, che batte rapidamente una punizione servendo nello spazio Pulisic, che addomestica il pallone e infila Okoye con freddezza. Energici, sorprendentemente intraprendenti su entrambe le fasce, i rossoneri producono un primo tempo decisamente positivo, sfiorando anche un paio di volte il raddoppio con Bartesaghi e Pulisic. Poche idee offensive per l'Udinese, con Davis troppo isolato davanti.
Runjaic nella ripresa si gioca allora la carta Zaniolo ma proprio dopo il suo ingresso il Milan raddoppia: conclusione dal limite di Jashari, respinta di Okoye, e Hutchinson è il più lesto di tutti a ribadire in rete, firmando il suo primo goal in maglia rossonera. Okoye che poco dopo, con l'ausilio della traversa, nega a Ramos la gioia del 3-0.