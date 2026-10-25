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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gambino

Udinese-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pulisic scintillante, Modric illumina, Bartesaghi convincente da esterno alto, Davis troppo solo, Ekkelenkamp in ombra

Serie A
Udinese vs Milan
Match report
Udinese
Milan

Il Milan ritrova il successo e si porta al terzo posto, agganciando la Roma a quota 18 punti: a segno Pulisic e Hutchinson. L'americano è l'MVP del match, tra i migliori anche Modric, Bartesaghi e Tomori. Udinese in caduta libera, panchina di Runjaic sempre più a rischio.

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Il Milan si mette alle spalle la debacle di Bournemouth e ritrova subito il passo giusto in campionato: al Bluenergy Stadium i rossoneri superano 2-0 l'Udinese, agganciando la Roma al terzo posto, a quota 18 punti. Di Pulisic e Hutchinson i due goal che stendono i friulani, al sesto ko consecutivo: un risultato che rischia di essere l'ultimo atto della gestione Runjaic, la cui posizione è sempre più in discussione.

L'emergenza infortuni in casa rossonera spinge Amorim ad una soluzione inedita: 4-4-2 con Bartesaghi alto a centrocampo, prima da titolare per Tomori in campionato e debutto in Serie A per il francese Diawara, schierato da terzino sinistro. Nell'Udinese assenti Solet e Alaba ma si rivede Zaniolo, che parte dalla panchina.

Bastano 6 minuti al Milan per sbloccare la partita: invenzione di Modric, che batte rapidamente una punizione servendo nello spazio Pulisic, che addomestica il pallone e infila Okoye con freddezza. Energici, sorprendentemente intraprendenti su entrambe le fasce, i rossoneri producono un primo tempo decisamente positivo, sfiorando anche un paio di volte il raddoppio con Bartesaghi e Pulisic. Poche idee offensive per l'Udinese, con Davis troppo isolato davanti.

Runjaic nella ripresa si gioca allora la carta Zaniolo ma proprio dopo il suo ingresso il Milan raddoppia: conclusione dal limite di Jashari, respinta di Okoye, e Hutchinson è il più lesto di tutti a ribadire in rete, firmando il suo primo goal in maglia rossonera. Okoye che poco dopo, con l'ausilio della traversa, nega a Ramos la gioia del 3-0.


  • PAGELLE UDINESE-MILAN

    Il goal, che ricorda quello realizzato contro il Lecce, è solo la ciliegina che impreziosisce la prestazione di Christian Pulisic (7): l'americano è in serata, la gamba gira e con i suoi guizzi manda in tilt la difesa bianconera ad ogni accelerazione. Ad innescarlo un Luka Modric (7) in grande spolvero: per lui un assist e tante giocate di estrema intelligenza calcistica. Positivo il debutto di Diawara (6,5), così come la prova di un ritrovato Tomori (6,5). Ma la sorpresa della serata è Bartesaghi versione esterno alto: un test da 7 in pagella.

    Nell'Udinese ancora Kamara (6,5) tra i migliori: l'esterno ivoriano è il più propositivo in fase offensiva, tentando con coraggio la conclusione dalla distanza e anche qualche affondo sulla sinistra. Serata opaca per Ekkelenkamp (5,5), mentre Davis (5,5) è apparso troppo isolato e poco servito dai compagni. In difficoltà anche Vojvoda (5,5), spesso infilato alle spalle da Bartesaghi.


  • TABELLINO UDINESE-MILAN

    UDINESE-MILAN 0-2

    Marcatori: 6' Pulisic, 66' Hutchinson

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6, Kabasele 5,5, Palma 6; Vojvoda 5,5 (64' Zaniolo 5,5), Piotrowski 5,5 (46' Miller 6), Karlstrom 6 (83' Lovric sv), Kamara 6,5 (64' Arizala 6); Chakvetadze 6, Ekkelenkamp 5,5; Davis 5,5 (83' Vinciati sv). All. Runjaic 

    MILAN (4-4-2): Maignan 6; Tomori 6,5 (73' Musah 6), De Winter 6,5, Pavlovic 6, Diawara 6,5; Hutchinson 6,5 (73' Loftus-Cheek 6, 91' Comotto), Modric 7, Jashari 6,5, Bartesaghi 7 (85' Cisse sv); Ramos 6 (91' Camarda sv), Pulisic 7. All Amorim

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: Ramos, Karlstrom, Modric

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