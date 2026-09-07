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Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Udinese-Lazio 1-2, pagelle e tabellino: Frattesi ancora a segno, deludono Isaksen e Pinamonti, Gudmundsson entra e la decide, disastroso Vojvoda

Serie A
Udinese vs Lazio
Udinese
Lazio

La Lazio va sotto ma la ribalta nel finale, prima segna il solito Frattesi poi Gudmundsson al debutto completa la rimonta: è 1-2 sul campo dell'Udinese. La squadra di Gattuso resta prima in classifica.

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La Lazio vince in rimonta contro l'Udinese e resta in vetta alla classifica insieme a Inter e Roma. I biancocelesti vanno sotto, ma rimontano nel finale. A segno il solito Frattesi e Albert Gudmundsson, al debutto con la nuova maglia.

L'avvio di gara è equilibrato ma l'Udinese ha subito due grandi occasioni con Mandas bravissimo prima su Davis e poi su Kamara. La Lazio si fa vedere con un'incursione di Zaccagni ma Miller anticipa il possibile tap-in di Pinamonti a centro area mentre Runjaic perde Piotrowski e Solet per problemi fisici già nel primo tempo.

Pronti via all'inizio della ripresa Karlstrom trova il vantaggio sfruttando l'ottimo lavoro di Davis. Gattuso a quel punto cambia inserendo Noslin per Pinamonti, al debutto da titolare in biancoceleste. Ma il bomber della Lazio è sempre Frattesi che sfrutta al meglio l'assist di Zaccagni e firma il pareggio. Per l'ex Inter si tratta del terzo goal nelle prime tre giornate.

Nel finale lo stesso Zaccagni colpisce il palo, poi Gudmundsson di testa completa la rimonta biancoceleste. La Lazio sogna e resta in vetta, prima sconfitta per l'Udinese.

  • PAGELLE UDINESE-LAZIO

    Vojvoda (4.5) sbaglia quasi tutto, grande inserimento di Karlstrom (7) sul goal del vantaggio, Unai Gomez (6) non brilla, Davis (6.5) fa tanto lavoro sporco.

    Mandas (6.5) para quello che può, Provstgaard (5) è troppo morbido, Frattesi (7.5) non si ferma più, Zaccagni (6.5) fa assist e prende un palo, male Isaksen (5.5) e Pinamonti (5.5), decisivo Gudmundsson (7)

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6 (76' Bertola 6), Solet 6 (38' Kabasele 5.5), Ebosse 6; Vojvoda 4.5, Piotrowski 5.5 (15' Miller 6), Karlstrom 7, Kamara 6; Unai Gomez 6 (46' Bayo 6), Ekkelenkamp 6; Davis 6.5 (76' Zarraga 6). All. Runjaic

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6.5, Provstgaard 5, Tavares 6; Frattesi 7.5 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 6, Taylor 5.5; Isaksen 5.5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 5.5), Zaccagni 7 (91' Pedraza). All. Gattuso

    • Pubblicità

  • TABELLINO UDINESE-LAZIO

    UDINESE-LAZIO 1-2

    Marcatori: 49' Karlstrom, 75' Frattesi, 88' Gudmundsson

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6 (76' Bertola 6), Solet 6 (38' Kabasele 5.5), Ebosse 6; Vojvoda 4.5, Piotrowski 5.5 (15' Miller 6), Karlstrom 7, Kamara 6; Unai Gomez 6 (46' Bayo 6), Ekkelenkamp 6; Davis 6.5 (76' Zarraga 6). All. Runjaic

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6.5, Provstgaard 5, Tavares 6; Frattesi 7.5 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 6, Taylor 5.5; Isaksen 5.5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 5.5), Zaccagni 7 (91' Pedraza). All. Gattuso

    Arbitro: Tremolada

    Ammoniti: Piotrowski, Miller, Isaksen, Karlstrom, Bayo, Bertola

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