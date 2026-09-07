Udinese-Lazio 1-2, pagelle e tabellino: Frattesi ancora a segno, deludono Isaksen e Pinamonti, Gudmundsson entra e la decide, disastroso Vojvoda

La Lazio vince in rimonta contro l'Udinese e resta in vetta alla classifica insieme a Inter e Roma. I biancocelesti vanno sotto, ma rimontano nel finale. A segno il solito Frattesi e Albert Gudmundsson, al debutto con la nuova maglia.

L'avvio di gara è equilibrato ma l'Udinese ha subito due grandi occasioni con Mandas bravissimo prima su Davis e poi su Kamara. La Lazio si fa vedere con un'incursione di Zaccagni ma Miller anticipa il possibile tap-in di Pinamonti a centro area mentre Runjaic perde Piotrowski e Solet per problemi fisici già nel primo tempo.

Pronti via all'inizio della ripresa Karlstrom trova il vantaggio sfruttando l'ottimo lavoro di Davis. Gattuso a quel punto cambia inserendo Noslin per Pinamonti, al debutto da titolare in biancoceleste. Ma il bomber della Lazio è sempre Frattesi che sfrutta al meglio l'assist di Zaccagni e firma il pareggio. Per l'ex Inter si tratta del terzo goal nelle prime tre giornate.

Nel finale lo stesso Zaccagni colpisce il palo, poi Gudmundsson di testa completa la rimonta biancoceleste. La Lazio sogna e resta in vetta, prima sconfitta per l'Udinese.