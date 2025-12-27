Udinese-Lazio 1-1, pagelle e tabellino: Davis risponde a Vecino in pieno recupero, pari tra le polemiche per il doppio tocco di mano

Udinese e Lazio si dividono la posta in palio. La sfida del Bluenergy Stadium termina sul risultato di 1-1 con un finale di gara ad altissima tensione. Il match si sblocca all'80' con la conclusione di Vecino, deviata da Solet, mentre al 95' arriva il pari di Davis, una rete convalidata nonostante il tocco di mano dell'attaccante inglese nell'azione che porta al goal del pari.

La prima fiammata è della Lazio con Tijjani Noslin: controlla e si gira sulla trequarti, che scheggia il palo alla sinistra di Padelli con una conclusione dai 20 metri.

L’ex Verona è l’unico realmente pericoloso nella prima frazione e nel finale va di nuovo vicinissimo al goal del vantaggio: lanciato a rete, sfrutta l’errore di Bertola, che lo tiene in gioco ma sul tiro a botta sicura è provvidenziale l’intervento in extremis di Kristensen, che devia in angolo e salva l’Udinese.

Nel secondo tempo, la gara non regala particolari emozioni. La Lazio chiede un calcio di rigore per un contatto tra Marusic e Kamara, ma Colombo lascia correre: la sua decisione viene confermata dal VAR. Situazione che si ripropone anche qualche secondo più tardi, ma nell'altra area di rigore. Questa volta protesta l'Udinese per un tocco di Gila: per i bianconeri è mano, ma l'arbitro lascia correre e la sua decisione è corretta. Il difensore spagnolo la colpisce con la coscia.

Quando la gara sembra volgere al termine sul risultato di parità, con la squadra di Runjaic che spinge sull'acceleratore e alza il baricentro, la Lazio trova il goal del K.O: la conclusione da fuori di Vecino viene deviata da Solet, con la traiettoria che cambia completamente e beffa Padelli.

Nel finale, l'Udinese tenta il forcing offensivo e trova proprio all'ultimo respiro il goal del pari. A realizzarlo è Davis con una conclusione mancina a incrociare che beffa Provedel. La rete, però, viene convalidata dopo un lungo check del VAR per ben due tocchi di mano: il primo di Palma, mentre il secondo è proprio di Davis. Un decisione - quella dell'arbitro Colombo - che lascia non pochi dubbi.

L'Udinese torna a muovere la classifica dopo il pesante K.O di Firenze per 5-1 mentre la Lazio conquista il quarto risultato utile di fila e il secondo pari consecutivo.