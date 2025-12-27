Pubblicità
Alessandro De Felice

Udinese-Lazio 1-1, pagelle e tabellino: Davis risponde a Vecino in pieno recupero, pari tra le polemiche per il doppio tocco di mano

Termina in parità la sfida del Bluenergy Stadium di Udine con un finale ad alta tensione: al goal di Vecino risponde Davis in pieno recupero, ma restano dubbi sul presunto tocco di mano.

Udinese e Lazio si dividono la posta in palio. La sfida del Bluenergy Stadium termina sul risultato di 1-1 con un finale di gara ad altissima tensione. Il match si sblocca all'80' con la conclusione di Vecino, deviata da Solet, mentre al 95' arriva il pari di Davis, una rete convalidata nonostante il tocco di mano dell'attaccante inglese nell'azione che porta al goal del pari.

La prima fiammata è della Lazio con Tijjani Noslin: controlla e si gira sulla trequarti, che scheggia il palo alla sinistra di Padelli con una conclusione dai 20 metri.

L’ex Verona è l’unico realmente pericoloso nella prima frazione e nel finale va di nuovo vicinissimo al goal del vantaggio: lanciato a rete, sfrutta l’errore di Bertola, che lo tiene in gioco ma sul tiro a botta sicura è provvidenziale l’intervento in extremis di Kristensen, che devia in angolo e salva l’Udinese.

Nel secondo tempo, la gara non regala particolari emozioni. La Lazio chiede un calcio di rigore per un contatto tra Marusic e Kamara, ma Colombo lascia correre: la sua decisione viene confermata dal VAR. Situazione che si ripropone anche qualche secondo più tardi, ma nell'altra area di rigore. Questa volta protesta l'Udinese per un tocco di Gila: per i bianconeri è mano, ma l'arbitro lascia correre e la sua decisione è corretta. Il difensore spagnolo la colpisce con la coscia.

Quando la gara sembra volgere al termine sul risultato di parità, con la squadra di Runjaic che spinge sull'acceleratore e alza il baricentro, la Lazio trova il goal del K.O: la conclusione da fuori di Vecino viene deviata da Solet, con la traiettoria che cambia completamente e beffa Padelli.

Nel finale, l'Udinese tenta il forcing offensivo e trova proprio all'ultimo respiro il goal del pari. A realizzarlo è Davis con una conclusione mancina a incrociare che beffa Provedel. La rete, però, viene convalidata dopo un lungo check del VAR per ben due tocchi di mano: il primo di Palma, mentre il secondo è proprio di Davis. Un decisione - quella dell'arbitro Colombo - che lascia non pochi dubbi.

L'Udinese torna a muovere la classifica dopo il pesante K.O di Firenze per 5-1 mentre la Lazio conquista il quarto risultato utile di fila e il secondo pari consecutivo.

  • PAGELLE UDINESE

    Davis regala un punto ai suoi con una grande azione personale in pieno recupero, mentre Zaniolo prova a prendersi sulle spalle l'Udinese nel momento più difficile. Padelli si fa trovare pronto ed è incolpevole sul goal subito, mentre Kristensen è provvidenziale in un paio di occasioni. Solet sporca una bella prestazione con la deviazione che beffa Padelli sulla conclusione da goal di Vecino.

    UDINESE (3-5-2): Padelli 6,5; Kristensen 6,5, Kabasele 6 (87' Miller sv), Solet 6,5; Zanoli 6, Piotrowski 5, Karlstrom 5,5 (87' Buksa sv), Ekkelenkamp 5, Bertola 6,5 (66' Kamara 6); Zaniolo 6,5, Davis 7. All. Runjaic

  • PAGELLE LAZIO

    La mossa Noslin è azzeccata, con l'ex Verona che fa impazzire la difesa dell'Udinese fino al cambio. Belahyane fa un gran lavoro in fase di non possesso, mentre Cancellieri salva una prestazione non brillante con l'assist. Bene Provedel, mentre Gila rischia troppo e per poco non la combina grossa.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 5,5 (88' Provstgaard sv), Romagnoli 6,5, Pellegrini 5,5 (88' Lazzari sv); Belahyane 6,5, Cataldi 6,5, Vecino 6,5; Cancellieri 6 (81' Isaksen 5,5), Noslin 7 (74' Castellanos 6), Zaccagni 6. All. Sarri

  • TABELLINO UDINESE-LAZIO

    Marcatori: 80' Vecino (L), 95' Davis (U)

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 5,5 (88' Provstgaard sv), Romagnoli 6,5, Pellegrini 5,5 (88' Lazzari sv); Belahyane 6,5, Cataldi 6,5, Vecino 6,5; Cancellieri 6,5 (81' Isaksen 5,5), Noslin 7 (74' Castellanos 6), Zaccagni 6. All. Sarri

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Zaniolo (U), Cataldi (L), Cancellieri (L), Kabasele (U), Karlstrom (U), Pellegrini (L), Vecino (L)

    Espulsi: nessuno

