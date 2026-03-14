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Cristiano Ronaldo Udinese JuventusGetty
Lelio Donato

Udinese-Juventus è una partita speciale: lo Scudetto del 5 maggio, l'ultima di Cristiano Ronaldo, la prima di Yildiz e la rimonta con Pirlo

La trasferta di Udine negli ultimi anni ha spesso regalato emozioni forti ai tifosi della Juventus: dallo Scudetto del 5 maggio all'ultima di Cristiano Ronaldo, fino al debutto di Yildiz.

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Ci sono partite che per uno strano scherzo del destino sono diverse da tutte le altre. Udinese-Juventus è una di queste.

Negli ultimi anni infatti la trasferta in Friuli ha spesso regalato emozioni forti ai tifosi della Vecchia Signora, sia positive che negative.

Nel 1998, ad esempio, Alessandro Del Piero subì proprio a Udine il più grave infortunio della sua carriera che lo tenne fuori circa 9 mesi.

Ma sullo stesso campo, qualche anno dopo, lo stesso Pinturicchio avrebbe festeggiato uno degli Scudetti più incredibili di sempre.

  • L'INFORTUNIO A DEL PIERO

    L'8 novembre 1998 si gioca quello che allora è un big-match del nostro campionato. La Juventus di Marcello Lippi è ospite dell'Udinese di Guidolin.

    I bianconeri di Torino si portano sullo 0-2 con i goal di Zidane e Pippo Inzaghi, Bachini accorcia le distanze ma quando la partita sembra ormai aver detto quasi tutto ecco il dramma.

    Alessandro Del Piero, in seguito ad un fortuito contrasto con Zanchi, si infortuna gravemente al ginocchio ed esce in lacrime.

    Pochi minuti dopo, in pieno recupero, Sosa firma il definitivo 2-2 mentre la Juventus è in ansia per le condizioni del suo numero 10.

    L'esito degli esami sarà tremendo: lesione del legamento crociato. Lo stop dovrebbe essere di sei mesi ma Del Piero tornerà di fatto in campo dopo un anno.

    "È stato terribile. Fermo un anno, quando ne avevo ventiquattro, con l’ansia e l’incertezza del recupero. Però ho scoperto una forza d’animo che non conoscevo, una capacità di sofferenza e di reazione che mi ha consentito di trarre il meglio anche da quel dramma" ricorderà lo stesso Del Piero qualche tempo dopo.

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  • 5 maggio 2002 - Lazio-Inter

    LO SCUDETTO DEL 5 MAGGIO

    La trasferta di Udine più dolce per i tifosi della Juventus resta per distacco quella del 5 maggio 2002.

    I bianconeri, allenati sempre da Marcello Lippi, sono secondi in classifica a -1 dall'Inter che in contemporanea quel pomeriggio gioca all'Olimpico contro la Lazio.

    La Juventus archivia la pratica in fretta con le reti di David Trezeguet e Alex Del Piero, poi orecchie alle radioline in attesa di buone notizie da Roma.

    I nerazzurri si portano in vantaggio due volte all'Olimpico ma vengono raggiunti e poi superati: alla fine è 4-2 per la Lazio.

    L'Inter perde così uno Scudetto che sembrava già vinto mentre al 'Friuli' esplode la festa assolutamente inattesa della Juventus.

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  • LA RIMONTA DELLA JUVE DI PIRLO

    Udinese-Juventus è una partita fondamentale anche nella stagione 2020/21.

    La squadra di Andrea Pirlo deve conquistare la qualificazione in Champions League, un po' come quella di Luciano Spalletti.

    L'Udinese però si porta quasi subito in vantaggio con la rete di Molina. A salvare la Juventus è il solito Cristiano Ronaldo.

    Il campione portoghese prima firma il pareggio su calcio di rigore e poco dopo gira di testa in porta un cross di Rabiot completando la rimonta che risulterà decisiva al termine del campionato.

  • L'ULTIMA DI RONALDO

    Nella stagione successiva sulla panchina della Juventus torna Max Allegri e la trasferta di Udine è in programma alla prima giornata.

    Cristiano Ronaldo, già in trattativa avanzata per il ritorno al Manchester United, parte a sorpresa dalla panchina.

    Il portoghese subentra nell'ultima mezz'ora dopo che la Juventus si è fatta rimontare due reti. E all'ultimo secondo troverebbe anche il goal del 2-3.

    La rete di Ronaldo, su assist di Federico Chiesa, però viene annullata dal VAR per fuorigioco. Poche ore dopo CR7 lascia Torino chiudendo definitivamente la sua esperienza in bianconero.

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  • LA PRIMA DI YILDIZ

    Da Ronaldo a Kenan Yildiz, Udinese-Juventus ha segnato anche il battesimo del nuovo numero 10.

    La partita si gioca nell'agosto 2023 e la squadra allenata da Allegri vince in scioltezza per 0-3 con reti di Chiesa, Vlahovic su rigore e Rabiot.

    Nei minuti finali così il tecnico livornese decide di lanciare nella mischia quel giovane talento arrivato dal Bayern Monaco e che così bene sta facendo in Next Gen.

    Yildiz subentra all'84' al posto di Vlahovic e non avrà ovviamente tempo quel pomeriggio di lasciare il segno.

    La stessa partita viene anche ricordata per l'ultima di Pogba in bianconero dato che il francese, al termine della gara, risulterà positivo ad un controllo antidoping che farà scattare prima la sospensione e poi la squalifica.

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