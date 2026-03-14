Udinese-Juventus è una partita speciale: lo Scudetto del 5 maggio, l'ultima di Cristiano Ronaldo, la prima di Yildiz e la rimonta con Pirlo

Ci sono partite che per uno strano scherzo del destino sono diverse da tutte le altre. Udinese-Juventus è una di queste.
Negli ultimi anni infatti la trasferta in Friuli ha spesso regalato emozioni forti ai tifosi della Vecchia Signora, sia positive che negative.
Nel 1998, ad esempio, Alessandro Del Piero subì proprio a Udine il più grave infortunio della sua carriera che lo tenne fuori circa 9 mesi.
Ma sullo stesso campo, qualche anno dopo, lo stesso Pinturicchio avrebbe festeggiato uno degli Scudetti più incredibili di sempre.