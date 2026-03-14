Udinese-Juventus è una partita speciale: lo Scudetto del 5 maggio, l'ultima di Cristiano Ronaldo, la prima di Yildiz e la rimonta con Pirlo

L'8 novembre 1998 si gioca quello che allora è un big-match del nostro campionato. La Juventus di Marcello Lippi è ospite dell'Udinese di Guidolin.

I bianconeri di Torino si portano sullo 0-2 con i goal di Zidane e Pippo Inzaghi, Bachini accorcia le distanze ma quando la partita sembra ormai aver detto quasi tutto ecco il dramma.

Alessandro Del Piero, in seguito ad un fortuito contrasto con Zanchi, si infortuna gravemente al ginocchio ed esce in lacrime.

Pochi minuti dopo, in pieno recupero, Sosa firma il definitivo 2-2 mentre la Juventus è in ansia per le condizioni del suo numero 10.

L'esito degli esami sarà tremendo: lesione del legamento crociato. Lo stop dovrebbe essere di sei mesi ma Del Piero tornerà di fatto in campo dopo un anno.

"È stato terribile. Fermo un anno, quando ne avevo ventiquattro, con l’ansia e l’incertezza del recupero. Però ho scoperto una forza d’animo che non conoscevo, una capacità di sofferenza e di reazione che mi ha consentito di trarre il meglio anche da quel dramma" ricorderà lo stesso Del Piero qualche tempo dopo.