Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
lautaro udinese interGetty Images
Gabriele Conflitti

Udinese-Inter 0-1, pagelle e tabellino: ai nerazzurri basta un goal di Lautaro

I nerazzurri espugnano il Bluenergy Stadium grazie ad un goal di Lautaro nel primo tempo. La squadra di Chivu allunga momentaneamente a +6 sul Milan.

Pubblicità

L'Inter continua la sua rincorsa allo Scudetto numero 21 e in casa dell'Udinese mette a segno un'altra vittoria che ne consolida il primato.

Ai nerazzurri basta un goal di Lautaro arrivato a metà primo tempo per avere la meglio della squadra di Runjaic e mettere momentaneamente il Milan alle spalle di 6 punti.

Parte forte la squadra di Chivu, che si presenta con frequenza dalle parti di Okoye, senza però inizialmente riuscire ad essere efficace nell'ultimo terzo di campo.

L'Inter passa in vantaggio quando scocca il minuto 20. Lautaro riceve da Esposito e dopo aver dribblato Kristensen e aver scartato Karlstrom,  batte Okoye d'esterno all'angolino basso.

Si va a riposo con i nerazzurri avanti di una rete, che verrà poi difesa con successo nella ripresa fino al triplice fischio dell'arbitro Di Bello. Nel secondo tempo comunque ci sarebbe spazio per il raddoppio dell'Inter con Dimarco, ma la posizione di offside di Esposito a inizio azione porta all'annullamento della rete.

In attesa della risposta del Milan, impegnato domenica sera contro il Lecce a San Siro, la squadra di Chivu può comodamente sedersi sul divano e guardare ancora tutti dall'alto verso il basso per almeno un'altra settimana.

  • PAGELLE UDINESE

    Pomeriggio difficile per la squadra friulana, con Zanoli e Kabasele (5) autori di prestazioni lontane dalla sufficienza. Supera la soglia Okoye, insieme a Ekkelenkamp (6).

    VOTI UDINESE: Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 5 (75' Bertola 6), Solet 5.5; Zanoli 5 (75' Ehizibue 6), Piotrowski 5.5 (45' Miller 6), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 6 (84' Bayo sv), Kamara 6; Atta 5.5 (75' Gueye 6), Davis 5. 

    • Pubblicità

  • PAGELLE INTER

    La palma di migliore in campo se la prende il match winner Lautaro (7.5), con il resto della banda Chivu tutta ampiamente al di sopra della sufficienza.

    VOTI INTER: Sommer 6; Bisseck 6.5, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6 (77' Acerbi sv); Luis Henrique 6.5, Barella 6, Zielinski 6.5 (88' Sucic sv), Mkhitaryan 6.5 (78' Frattesi sv), Dimarco 7; Lautaro 7.5 (88' de Vrij sv), Esposito 6.5 (68' Bonny 6).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO UDINESE-INTER

    Marcatori:20' Lautaro Martinez

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 5 (75' Bertola 6), Solet 5.5; Zanoli 5 (75' Ehizibue 6), Piotrowski 5.5 (45' Miller 6), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 6 (84' Bayo sv), Kamara 6; Atta 5.5 (75' Gueye 6), Davis 5. All. Runjaic.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6 (77' Acerbi sv); Luis Henrique 6.5, Barella 6, Zielinski 6.5 (88' Sucic sv), Mkhitaryan 6.5 (78' Frattesi sv), Dimarco 7; Lautaro 7.5 (88' de Vrij sv), Esposito 6.5 (68' Bonny 6). All. Chivu.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Carlos Augusto (I)

    Espulsi: Nessuno

Champions League
Inter crest
Inter
INT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Udinese crest
Udinese
UDI
0