Udinese-Inter 0-1, pagelle e tabellino: ai nerazzurri basta un goal di Lautaro

L'Inter continua la sua rincorsa allo Scudetto numero 21 e in casa dell'Udinese mette a segno un'altra vittoria che ne consolida il primato.
Ai nerazzurri basta un goal di Lautaro arrivato a metà primo tempo per avere la meglio della squadra di Runjaic e mettere momentaneamente il Milan alle spalle di 6 punti.
Parte forte la squadra di Chivu, che si presenta con frequenza dalle parti di Okoye, senza però inizialmente riuscire ad essere efficace nell'ultimo terzo di campo.
L'Inter passa in vantaggio quando scocca il minuto 20. Lautaro riceve da Esposito e dopo aver dribblato Kristensen e aver scartato Karlstrom, batte Okoye d'esterno all'angolino basso.
Si va a riposo con i nerazzurri avanti di una rete, che verrà poi difesa con successo nella ripresa fino al triplice fischio dell'arbitro Di Bello. Nel secondo tempo comunque ci sarebbe spazio per il raddoppio dell'Inter con Dimarco, ma la posizione di offside di Esposito a inizio azione porta all'annullamento della rete.
In attesa della risposta del Milan, impegnato domenica sera contro il Lecce a San Siro, la squadra di Chivu può comodamente sedersi sul divano e guardare ancora tutti dall'alto verso il basso per almeno un'altra settimana.