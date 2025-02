Udinese-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese vs Empoli

L'Udinese ospita l'Empoli nella venticinquesima giornata di campionato: tutte le informazioni sulla partita.

L'Udinese, reduce dal pareggio a Napoli contro la capolista e dalla vittoria contro il Venezia per 3-2 vuole proseguire la striscia di risultati utili positivi. Per farlo c'è da superare l'Empoli in casa.

I toscani invece non vivono un momento positivo e nell'ultima gara hanno perso contro il Milan, confermando le difficoltà di questo periodo.

Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Empoli.

