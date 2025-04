Udinese-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese vs Bologna

Il Bologna fa visita all'Udinese nel 34° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Sogno Champions League più vivo che mai per il Bologna, impegnato sul campo dell'Udinese nel 34° turno di Serie A.

Il successo sull'Inter - firmato da Orsolini al 94' - ha permesso ai felsinei di scavalcare al quarto posto la Juventus, sconfitta a Parma dalla rete di Pellegrino.

L'Udinese, ormai salva, è invece reduce da cinque sconfitte consecutive: l'obiettivo, dunque, sarà porre un freno a questa emorragia.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Udinese-Bologna: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.