Udinese-Bologna 0-0, pagelle e tabellino: una traversa per parte, frenata Champions dei rossoblù

Udinese vs Bologna

Bologna scavalcato al quarto posto dalla Juventus: solo 0-0 sul campo di un'Udinese più vivace e pericolosa.

Mezzo passo falso del Bologna che, dopo lo scacco matto inferto all'Inter il giorno di Pasqua, non va oltre lo 0-0 in casa di un'Udinese ormai tranquilla e a caccia soltanto della migliore chiusura possibile di questo campionato. Orsolini e compagni sorpassati al quarto posto dalla Juventus, contro cui andrà in scena l'atteso scontro diretto domenica prossima.

Emiliani a corto di idee e di fiato, travolti dall'esuberanza dei padroni di casa che flirtano a più riprese col vantaggio: primo tempo di marca friulana, con Skorupski a evitare il peggio. Il polacco non può nulla sul siluro in avvio di Davis: a salvarlo è la traversa piena.

Lo 0-0 all'intervallo è quasi un affare per i rossoblù, che nella ripresa hanno però le opportunità più ghiotte: Orsolini pareggia il conto dei legni e stampa la traversa direttamente su calcio di punizione, poi non trova lo specchio con un tap-in aereo. I ritmi si assestano su livelli tutt'altro che elevati, tali da rendere il pareggio finale una chiara e diretta conseguenza.