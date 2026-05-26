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Modric MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Tuttosport - Modric non rinnova e lascerà il Milan: "Ha già fatto sapere al club di voler mettere un punto"

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Milan
L. Modric

Il campione croato avrebbe deciso di non rimanere a Milano dopo il caos scatenatosi negli ultimi giorni: si profila una separazione dopo appena una stagione.

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Luka Modric avrebbe già deciso. Ed è una decisione che al Milan, già in preda al caos dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, è destinata a non far piacere.

Secondo Tuttosport, la scelta sarebbe definitiva: il campione croato non rinnoverà il proprio contratto e, di conseguenza, non rimarrà a Milano anche per la prossima stagione.

Si profila così una separazione dopo appena un anno tra il Milan e Modric, arrivato in Italia 12 mesi fa per riportare la squadra in Champions League: missione collettivamente fallita all'ultima giornata.

  • LO HA COMUNICATO AL CLUB

    Modric, secondo Tuttosport, avrebbe già comunicato la propria decisione alla società: non indosserà la maglia rossonera anche nel 2026/2027.

    L'ex centrocampista del Real Madrid, scrive il quotidiano, "ha già fatto sapere al club di voler mettere un punto alla sua storia con il Milan".

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  • IL CAOS POST CAGLIARI

    A pesare sulla scelta di Modric, se verrà confermata, sarà stato quel che è accaduto da domenica sera in poi. Da quando, cioè, il Milan ha clamorosamente mancato la qualificazione alla prossima Champions League perdendo in casa contro il Cagliari.

    Da quel momento si è scatenato un vero e proprio terremoto in seno alla dirigenza. Uno scossone di altissima intensità che ha coinvolto non solo Massimiliano Allegri, ma anche il ds Tare, il dt Moncada e l'ad Furlani, tutti licenziati in un colpo solo da RedBird.

    "Il rinnovo annuale altro non era che una mera formalità - scrive ancora Tuttosport - tutto deciso, in sintonia con Allegri - a detta sua tra i migliori tecnici mai avuti in carriera - e con il club. Voleva solo vederci chiaro, e assicurarsi di blindare l’unico vero obiettivo stagionale: il quarto posto".

    Alla fine il quarto posto non è arrivato e questo ha rimesso in discussione tutto quanto. Tanto da portare al ribaltone e, a meno di nuovi colpi di scena, alla separazione tra il Milan e Modric.

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  • L'OTTIMISMO DI TARE

    E dire che più volte l'ormai ex direttore sportivo Igli Tare aveva fatto professione d'ottimismo sulla permanenza di Modric. Appellandosi sia al progetto del Milan, quasi certo di andare in Champions League, che al legame del calciatore con i colori rossoneri.

    “Io penso che alla fine lui rimarrà - diceva a DAZN domenica, prima della gara contro il Cagliari - È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”.

  • E ORA?

    In attesa di conoscere in maniera ufficiale il futuro di Modric, su Milanello si sono già addensate nubi nerissime che coinvolgono il Milan a tutti i livelli: dirigenziale, tecnico ma anche di rosa.

    Chi rimarrà il prossimo anno? Da Rafael Leao cercato in Turchia ai pezzi pregiati Maignan e Rabiot, senza Champions League la rosa del 2026/2027 è destinata a diventare un punto interrogativo totale. Tutta colpa di una partita che proprio non si poteva perdere, e che invece è stata buttata al vento.

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