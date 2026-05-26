Tuttosport - Modric non rinnova e lascerà il Milan: "Ha già fatto sapere al club di voler mettere un punto"

Luka Modric avrebbe già deciso. Ed è una decisione che al Milan, già in preda al caos dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, è destinata a non far piacere.
Secondo Tuttosport, la scelta sarebbe definitiva: il campione croato non rinnoverà il proprio contratto e, di conseguenza, non rimarrà a Milano anche per la prossima stagione.
Si profila così una separazione dopo appena un anno tra il Milan e Modric, arrivato in Italia 12 mesi fa per riportare la squadra in Champions League: missione collettivamente fallita all'ultima giornata.