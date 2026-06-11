Luka Modric-Milan è finita, o forse no. Nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, svanita all'ultima giornata con la sconfitta del Meazza contro il Cagliari, il croato non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con i rossoneri. A 40 anni non vuole sbagliare, ora c'è il Mondiale da giocare, poi sceglierà cosa fare. Le opzioni a oggi sono quattro, restare a Milano per un'altra stagione, chiuderà la carriera nella Dinamo Zagabria di Zorro Boban, tornare al Real Madrid per entrare in dirigenza o nella staff oppure dire basta al calcio giocato e godersi la famiglia. Tutto è in bilico, le chance di vederlo ancora al Milan sono limitate ma esistono.
Tuttosport- Modric lascia o resta al Milan? Il croato parlerà col nuovo allenatore prima di prendere una decisione definitiva
PARLERA' CON GLASNER
Secondo quanto scrive Tuttosport l'ex giocatore di Tottenham e Real Madrid,Pallone d'Oro nel 2018, aspetta di parlare con chi dirigerà il nuovo progetto tecnico, tra cui il nuovo probabile allenatore, Oliver Glasner. Solo dopo quella chiacchierata prenderà una decisione. Come già successo lo scorso anno con Tare e Allegri, Modric non chiederà nessun tipo garanzia. Giocare per il Milan per lui è stato un sogno e un privilegio, resterà solo se potrà sentirsi ancora utile. E se il Milan lotterà davvero per tornare grande. Non ha bisogno di soldi e non vuole togliere spazio a nessuno. Per il Milan vuole essere una risorsa, non un limite.
IL BILANCIO AL MILAN
Modric lo scorso anno ha giocato 34 partite con 2 goal, a Bologna e a Pisa. Secondo Calcio e Finanza il suo stipendio è stato di 3,5 milioni di euro netti, per un costo totale – considerando la cifra al lordo – di 6,48 milioni di euro.
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