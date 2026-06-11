Tuttosport- Modric lascia o resta al Milan? Il croato parlerà col nuovo allenatore prima di prendere una decisione definitiva

Secondo quanto scrive Tuttosport l'ex giocatore di Tottenham e Real Madrid,Pallone d'Oro nel 2018, aspetta di parlare con chi dirigerà il nuovo progetto tecnico, tra cui il nuovo probabile allenatore, Oliver Glasner. Solo dopo quella chiacchierata prenderà una decisione. Come già successo lo scorso anno con Tare e Allegri, Modric non chiederà nessun tipo garanzia. Giocare per il Milan per lui è stato un sogno e un privilegio, resterà solo se potrà sentirsi ancora utile. E se il Milan lotterà davvero per tornare grande. Non ha bisogno di soldi e non vuole togliere spazio a nessuno. Per il Milan vuole essere una risorsa, non un limite.