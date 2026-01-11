Tuttosport - Milan e Juventus lavorano all'operazione Loftus-Cheek per Gatti: formula e cifre dello scambio, cosa c'è di vero

Come ricostruisce Tuttosport, venerdì alla Continassa si è svolto un summit tra area tecnica e dirigenziale della Juventus, con la presenza di Damien Comolli e del nuovo direttore sportivo Marco Ottolini. L’amministratore delegato ha ascoltato le richieste di Luciano Spalletti.

Dopo la vittoria sul Sassuolo e in vista della sfida con la Cremonese, l’allenatore ha ribadito l’esigenza di un vice Yildiz e di un centrocampista duttile, capace di coprire più ruoli in mezzo al campo, mentre per il centravanti la società preferisce attendere aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic, con il nome di Lucca del Napoli che continua a circolare.

Il concetto chiave emerso dal vertice è la volontà di intervenire solo con profili in grado di alzare il livello della rosa, senza intaccare equilibri già consolidati.