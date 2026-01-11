Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-AC MILANAFP
Alessandro De Felice

Tuttosport - Milan e Juventus lavorano all'operazione Loftus-Cheek per Gatti: formula e cifre dello scambio, cosa c'è di vero

Vertice alla Continassa, Juventus e Milan valutano un doppio prestito: esigenze tecniche, contratti e Mondiali sullo sfondo della possibile operazione di mercato tra bianconeri e rossoneri.

Pubblicità

Nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi di mercato che coinvolge direttamente Juventus e Milan, con al centro Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti

Un’idea che nasce da un vertice di mercato andato in scena venerdì alla Continassa e che, come riferisce Tuttosport, potrebbe svilupparsi sulla base di uno scambio di prestiti fino a fine stagione. 

Una trattativa ancora in fase di valutazione, ma che resta da monitorare con grande attenzione e che potrebbe portare ad un’operazione di calciomercato sull’asse Milano-Torino.

  • IL VERTICE DI MERCATO

    Come ricostruisce Tuttosport, venerdì alla Continassa si è svolto un summit tra area tecnica e dirigenziale della Juventus, con la presenza di Damien Comolli e del nuovo direttore sportivo Marco Ottolini. L’amministratore delegato ha ascoltato le richieste di Luciano Spalletti

    Dopo la vittoria sul Sassuolo e in vista della sfida con la Cremonese, l’allenatore ha ribadito l’esigenza di un vice Yildiz e di un centrocampista duttile, capace di coprire più ruoli in mezzo al campo, mentre per il centravanti la società preferisce attendere aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic, con il nome di Lucca del Napoli che continua a circolare. 

    Il concetto chiave emerso dal vertice è la volontà di intervenire solo con profili in grado di alzare il livello della rosa, senza intaccare equilibri già consolidati.

    • Pubblicità

  • LOFTUS-CHEEK PROFILO IDEALE PER SPALLETTI

    In questo contesto si inserisce l’idea di portare Ruben Loftus-Cheek a Torino. Il centrocampista inglese è da tempo stimato da Spalletti, che già lo apprezzava ai tempi del Napoli, e viene considerato una soluzione ideale per duttilità e fisicità. 

    Loftus-Cheek, che compirà 30 anni il 23 gennaio, cerca maggiore continuità per convincere il ct Thomas Tuchel in vista dei Mondiali negli Stati Uniti

    Al Milan gli spazi sono ridotti e la concorrenza a centrocampo limita le possibilità di impiego costante, mentre alla Juventus, anche alla luce dell’arretramento di Koopmeiners in difesa e dell’intenso utilizzo di McKennie, potrebbe trovare un contesto più favorevole. 

    L’inglese garantirebbe diverse soluzioni tattiche, potendo agire nei due di centrocampo, sulla destra nel 4-2-3-1 o alle spalle della punta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MILAN, OCCASIONE GATTI

    Sul fronte opposto, Federico Gatti guarda con interesse al Milan. Il difensore, che compirà 28 anni il 24 giugno, è reduce dall’operazione al menisco di inizio dicembre e tornerà a lavorare in gruppo la prossima settimana con l’obiettivo di rientrare per la trasferta di Cagliari. 

    Ma la sua centralità nel progetto juventino è diminuita, anche per il pieno recupero di Gleison Bremer e per le gerarchie attuali della difesa. 

    Gatti, che punta a giocare con continuità per entrare nel giro della Nazionale in vista dei playoff di marzo contro l’Irlanda del Nord, avrebbe maggiori possibilità di spazio nella retroguardia rossonera.

  • TRATTATIVA MILAN-JUVENTUS

    L’idea sul tavolo è quella di uno scambio di prestiti fino al termine della stagione, una formula che consentirebbe a entrambe le società di rispondere a esigenze immediate senza vincoli a lungo termine. 

    La difficoltà principale resta legata alle differenze contrattuali dei due giocatori, elemento che rende la trattativa complessa. 

    Il Milan aveva già tentato un affondo per Gatti nei giorni scorsi, ricevendo però un no dalla Juventus all’ipotesi di uno scambio con Koni De Winter

    Ora l’asse Milano-Torino resta caldo: Loftus-Cheek per Spalletti, Gatti per Allegri, con Ottolini e Tare chiamati a valutare la reale fattibilità dell’operazione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0