Tuttosport - Milan e Juventus lavorano all'operazione Loftus-Cheek per Gatti: formula e cifre dello scambio, cosa c'è di vero

Nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi di mercato che coinvolge direttamente Juventus e Milan, con al centro Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti.
Un’idea che nasce da un vertice di mercato andato in scena venerdì alla Continassa e che, come riferisce Tuttosport, potrebbe svilupparsi sulla base di uno scambio di prestiti fino a fine stagione.
Una trattativa ancora in fase di valutazione, ma che resta da monitorare con grande attenzione e che potrebbe portare ad un’operazione di calciomercato sull’asse Milano-Torino.